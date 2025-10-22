SignaleKategorien
Nicholas Danil
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 140%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
384
Gewinntrades:
180 (46.87%)
Verlusttrades:
204 (53.13%)
Bester Trade:
603.45 USD
Schlechtester Trade:
-402.30 USD
Bruttoprofit:
31 463.36 USD (493 570 pips)
Bruttoverlust:
-26 747.45 USD (419 920 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (3 023.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 023.11 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
79.57%
Max deposit load:
86.60%
Letzter Trade:
19 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
0.90
Long-Positionen:
254 (66.15%)
Short-Positionen:
130 (33.85%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
12.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
174.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-131.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-315.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 999.90 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-6.03%
Jahresprognose:
-73.16%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 317.34 USD
Maximaler:
5 220.48 USD (48.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.17% (5 220.48 USD)
Kapital:
28.43% (601.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 355
EURJPY 8
USDJPY 6
CHFJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.5K
EURJPY 954
USDJPY -11
CHFJPY -115
AUDJPY 62
CADJPY -494
NZDJPY 927
GBPJPY -72
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 68K
EURJPY 4.2K
USDJPY 527
CHFJPY -205
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
GBPJPY -500
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +603.45 USD
Schlechtester Trade: -402 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 023.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -315.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
God Bless
Keine Bewertungen
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
A large drawdown may occur on the account again
