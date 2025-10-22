- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
381
Negociações com lucro:
179 (46.98%)
Negociações com perda:
202 (53.02%)
Melhor negociação:
597.00 USD
Pior negociação:
-402.30 USD
Lucro bruto:
30 859.91 USD (489 527 pips)
Perda bruta:
-26 138.43 USD (413 920 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (3 023.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 023.11 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
79.57%
Depósito máximo carregado:
86.60%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.90
Negociações longas:
252 (66.14%)
Negociações curtas:
129 (33.86%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
12.39 USD
Lucro médio:
172.40 USD
Perda média:
-129.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-315.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 999.90 USD (11)
Crescimento mensal:
-0.13%
Previsão anual:
-1.63%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 317.34 USD
Máximo:
5 220.48 USD (48.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.17% (5 220.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.43% (601.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|352
|EURJPY
|8
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.5K
|EURJPY
|954
|USDJPY
|-11
|CHFJPY
|-115
|AUDJPY
|62
|CADJPY
|-494
|NZDJPY
|927
|GBPJPY
|-72
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|70K
|EURJPY
|4.2K
|USDJPY
|527
|CHFJPY
|-205
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|GBPJPY
|-500
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +597.00 USD
Pior negociação: -402 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +3 023.11 USD
Máxima perda consecutiva: -315.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
