0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 140%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
381
Negociações com lucro:
179 (46.98%)
Negociações com perda:
202 (53.02%)
Melhor negociação:
597.00 USD
Pior negociação:
-402.30 USD
Lucro bruto:
30 859.91 USD (489 527 pips)
Perda bruta:
-26 138.43 USD (413 920 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (3 023.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 023.11 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
79.57%
Depósito máximo carregado:
86.60%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.90
Negociações longas:
252 (66.14%)
Negociações curtas:
129 (33.86%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
12.39 USD
Lucro médio:
172.40 USD
Perda média:
-129.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-315.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 999.90 USD (11)
Crescimento mensal:
-0.13%
Previsão anual:
-1.63%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 317.34 USD
Máximo:
5 220.48 USD (48.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.17% (5 220.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.43% (601.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 352
EURJPY 8
USDJPY 6
CHFJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.5K
EURJPY 954
USDJPY -11
CHFJPY -115
AUDJPY 62
CADJPY -494
NZDJPY 927
GBPJPY -72
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 70K
EURJPY 4.2K
USDJPY 527
CHFJPY -205
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
GBPJPY -500
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +597.00 USD
Pior negociação: -402 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +3 023.11 USD
Máxima perda consecutiva: -315.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
God Bless
Sem comentários
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Nicholas Danil
30 USD por mês
140%
0
0
USD
4.3K
USD
25
0%
381
46%
80%
1.18
12.39
USD
70%
1:50
