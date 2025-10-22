SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Nicholas Danil
Nicholas Danil

Nicholas Danil

Nicholas Danil
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 174%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
263
Profit Trade:
129 (49.04%)
Loss Trade:
134 (50.95%)
Best Trade:
573.21 USD
Worst Trade:
-359.54 USD
Profitto lordo:
14 704.98 USD (302 616 pips)
Perdita lorda:
-9 326.17 USD (225 348 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 023.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 023.11 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
173 (65.78%)
Short Trade:
90 (34.22%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
20.45 USD
Profitto medio:
113.99 USD
Perdita media:
-69.60 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-315.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 235.10 USD (11)
Crescita mensile:
183.99%
Previsione annuale:
2 232.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 317.34 USD
Massimale:
2 023.57 USD (54.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.53% (2 023.57 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 246
USDJPY 5
EURJPY 4
CHFJPY 3
AUDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4K
USDJPY 321
EURJPY 962
CHFJPY -420
AUDJPY 83
GBPJPY -72
CADJPY 192
NZDJPY 315
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 71K
USDJPY 1.5K
EURJPY 4.2K
CHFJPY -1.2K
AUDJPY 0
GBPJPY -500
CADJPY 1K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +573.21 USD
Worst Trade: -360 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +3 023.11 USD
Massima perdita consecutiva: -315.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiqCon-Live2
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
277 più
Just trying
Non ci sono recensioni
2025.10.22 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
A large drawdown may occur on the account again
