- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
263
Profit Trade:
129 (49.04%)
Loss Trade:
134 (50.95%)
Best Trade:
573.21 USD
Worst Trade:
-359.54 USD
Profitto lordo:
14 704.98 USD (302 616 pips)
Perdita lorda:
-9 326.17 USD (225 348 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 023.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 023.11 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
173 (65.78%)
Short Trade:
90 (34.22%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
20.45 USD
Profitto medio:
113.99 USD
Perdita media:
-69.60 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-315.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 235.10 USD (11)
Crescita mensile:
183.99%
Previsione annuale:
2 232.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 317.34 USD
Massimale:
2 023.57 USD (54.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.53% (2 023.57 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|USDJPY
|5
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|3
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4K
|USDJPY
|321
|EURJPY
|962
|CHFJPY
|-420
|AUDJPY
|83
|GBPJPY
|-72
|CADJPY
|192
|NZDJPY
|315
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|71K
|USDJPY
|1.5K
|EURJPY
|4.2K
|CHFJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-500
|CADJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +573.21 USD
Worst Trade: -360 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +3 023.11 USD
Massima perdita consecutiva: -315.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Just trying
