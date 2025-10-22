- 자본
- 축소
트레이드:
398
이익 거래:
186 (46.73%)
손실 거래:
212 (53.27%)
최고의 거래:
743.39 USD
최악의 거래:
-407.54 USD
총 수익:
35 268.20 USD (519 154 pips)
총 손실:
-28 868.03 USD (438 833 pips)
연속 최대 이익:
11 (3 023.11 USD)
연속 최대 이익:
3 023.11 USD (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
73.41%
최대 입금량:
86.60%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
266 (66.83%)
숏(주식차입매도):
132 (33.17%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
16.08 USD
평균 이익:
189.61 USD
평균 손실:
-136.17 USD
연속 최대 손실:
12 (-315.58 USD)
연속 최대 손실:
-2 999.90 USD (11)
월별 성장률:
39.03%
연간 예측:
473.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 317.34 USD
최대한의:
5 220.48 USD (48.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.17% (5 220.48 USD)
자본금별:
28.43% (601.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|369
|EURJPY
|8
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.2K
|EURJPY
|954
|USDJPY
|-11
|CHFJPY
|-115
|AUDJPY
|62
|CADJPY
|-494
|NZDJPY
|927
|GBPJPY
|-72
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|74K
|EURJPY
|4.2K
|USDJPY
|527
|CHFJPY
|-205
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|GBPJPY
|-500
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +743.39 USD
최악의 거래: -408 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +3 023.11 USD
연속 최대 손실: -315.58 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
236%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
27
0%
398
46%
73%
1.22
16.08
USD
USD
70%
1:50