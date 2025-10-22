시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Nicholas Danil
Nicholas Danil

Nicholas Danil

Nicholas Danil
0 리뷰
안정성
27
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 236%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
398
이익 거래:
186 (46.73%)
손실 거래:
212 (53.27%)
최고의 거래:
743.39 USD
최악의 거래:
-407.54 USD
총 수익:
35 268.20 USD (519 154 pips)
총 손실:
-28 868.03 USD (438 833 pips)
연속 최대 이익:
11 (3 023.11 USD)
연속 최대 이익:
3 023.11 USD (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
73.41%
최대 입금량:
86.60%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
266 (66.83%)
숏(주식차입매도):
132 (33.17%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
16.08 USD
평균 이익:
189.61 USD
평균 손실:
-136.17 USD
연속 최대 손실:
12 (-315.58 USD)
연속 최대 손실:
-2 999.90 USD (11)
월별 성장률:
39.03%
연간 예측:
473.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 317.34 USD
최대한의:
5 220.48 USD (48.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.17% (5 220.48 USD)
자본금별:
28.43% (601.46 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 369
EURJPY 8
USDJPY 6
CHFJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 5.2K
EURJPY 954
USDJPY -11
CHFJPY -115
AUDJPY 62
CADJPY -494
NZDJPY 927
GBPJPY -72
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 74K
EURJPY 4.2K
USDJPY 527
CHFJPY -205
AUDJPY 0
CADJPY -1K
NZDJPY 3K
GBPJPY -500
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 더...
God Bless
리뷰 없음
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 03:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
A large drawdown may occur on the account again
복제

