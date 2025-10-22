- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
381
利益トレード:
179 (46.98%)
損失トレード:
202 (53.02%)
ベストトレード:
597.00 USD
最悪のトレード:
-402.30 USD
総利益:
30 859.91 USD (489 527 pips)
総損失:
-26 138.43 USD (413 920 pips)
最大連続の勝ち:
11 (3 023.11 USD)
最大連続利益:
3 023.11 USD (11)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
79.57%
最大入金額:
86.60%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
0.90
長いトレード:
252 (66.14%)
短いトレード:
129 (33.86%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
12.39 USD
平均利益:
172.40 USD
平均損失:
-129.40 USD
最大連続の負け:
12 (-315.58 USD)
最大連続損失:
-2 999.90 USD (11)
月間成長:
-0.13%
年間予想:
-1.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 317.34 USD
最大の:
5 220.48 USD (48.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.17% (5 220.48 USD)
エクイティによる:
28.43% (601.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|352
|EURJPY
|8
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.5K
|EURJPY
|954
|USDJPY
|-11
|CHFJPY
|-115
|AUDJPY
|62
|CADJPY
|-494
|NZDJPY
|927
|GBPJPY
|-72
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|70K
|EURJPY
|4.2K
|USDJPY
|527
|CHFJPY
|-205
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|GBPJPY
|-500
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +597.00 USD
最悪のトレード: -402 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +3 023.11 USD
最大連続損失: -315.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
