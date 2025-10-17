- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
98 (50.51%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (49.48%)
En iyi işlem:
269.52 USD
En kötü işlem:
-181.20 USD
Brüt kâr:
12 021.17 USD (302 507 pips)
Brüt zarar:
-8 125.31 USD (218 116 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 280.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 280.55 USD (8)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.21%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
135 (69.59%)
Satış işlemleri:
59 (30.41%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
20.08 USD
Ortalama kâr:
122.67 USD
Ortalama zarar:
-84.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-835.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-835.00 USD (9)
Aylık büyüme:
149.70%
Yıllık tahmin:
1 816.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
239.66 USD
Maksimum:
1 341.93 USD (28.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.40% (1 341.93 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|EURJPY
|4
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.5K
|USDJPY
|103
|GBPUSD
|38
|EURJPY
|230
|GBPJPY
|15
|CADJPY
|77
|CHFJPY
|-113
|AUDJPY
|17
|NZDJPY
|38
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|75K
|USDJPY
|2.5K
|GBPUSD
|1.1K
|EURJPY
|4.8K
|GBPJPY
|-75
|CADJPY
|2K
|CHFJPY
|-2K
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +269.52 USD
En kötü işlem: -181 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 280.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -835.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
228%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
16
0%
194
50%
100%
1.47
20.08
USD
USD
31%
1:50