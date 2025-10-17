SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trader Century 2
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 2

Naufal Raihan Andayuri
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 228%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
98 (50.51%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (49.48%)
En iyi işlem:
269.52 USD
En kötü işlem:
-181.20 USD
Brüt kâr:
12 021.17 USD (302 507 pips)
Brüt zarar:
-8 125.31 USD (218 116 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 280.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 280.55 USD (8)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.21%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
135 (69.59%)
Satış işlemleri:
59 (30.41%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
20.08 USD
Ortalama kâr:
122.67 USD
Ortalama zarar:
-84.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-835.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-835.00 USD (9)
Aylık büyüme:
149.70%
Yıllık tahmin:
1 816.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
239.66 USD
Maksimum:
1 341.93 USD (28.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.40% (1 341.93 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 168
USDJPY 6
GBPUSD 6
EURJPY 4
GBPJPY 3
CADJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 2
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.5K
USDJPY 103
GBPUSD 38
EURJPY 230
GBPJPY 15
CADJPY 77
CHFJPY -113
AUDJPY 17
NZDJPY 38
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 75K
USDJPY 2.5K
GBPUSD 1.1K
EURJPY 4.8K
GBPJPY -75
CADJPY 2K
CHFJPY -2K
AUDJPY 0
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +269.52 USD
En kötü işlem: -181 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 280.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -835.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 10
292 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.17 03:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trader Century 2
Ayda 30 USD
228%
0
0
USD
5K
USD
16
0%
194
50%
100%
1.47
20.08
USD
31%
1:50
Kopyala

