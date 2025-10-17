SegnaliSezioni
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 2

Naufal Raihan Andayuri
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 228%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
98 (50.51%)
Loss Trade:
96 (49.48%)
Best Trade:
269.52 USD
Worst Trade:
-181.20 USD
Profitto lordo:
12 021.17 USD (302 507 pips)
Perdita lorda:
-8 125.31 USD (218 116 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 280.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 280.55 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.21%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
135 (69.59%)
Short Trade:
59 (30.41%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
20.08 USD
Profitto medio:
122.67 USD
Perdita media:
-84.64 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-835.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-835.00 USD (9)
Crescita mensile:
149.70%
Previsione annuale:
1 816.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
239.66 USD
Massimale:
1 341.93 USD (28.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.40% (1 341.93 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 168
USDJPY 6
GBPUSD 6
EURJPY 4
GBPJPY 3
CADJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 2
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.5K
USDJPY 103
GBPUSD 38
EURJPY 230
GBPJPY 15
CADJPY 77
CHFJPY -113
AUDJPY 17
NZDJPY 38
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 75K
USDJPY 2.5K
GBPUSD 1.1K
EURJPY 4.8K
GBPJPY -75
CADJPY 2K
CHFJPY -2K
AUDJPY 0
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +269.52 USD
Worst Trade: -181 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 280.55 USD
Massima perdita consecutiva: -835.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 10
292 più
2025.10.17 03:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trader Century 2
30USD al mese
228%
0
0
USD
5K
USD
16
0%
194
50%
100%
1.47
20.08
USD
31%
1:50
Copia

