- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
98 (50.51%)
Loss Trade:
96 (49.48%)
Best Trade:
269.52 USD
Worst Trade:
-181.20 USD
Profitto lordo:
12 021.17 USD (302 507 pips)
Perdita lorda:
-8 125.31 USD (218 116 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 280.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 280.55 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.21%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
135 (69.59%)
Short Trade:
59 (30.41%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
20.08 USD
Profitto medio:
122.67 USD
Perdita media:
-84.64 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-835.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-835.00 USD (9)
Crescita mensile:
149.70%
Previsione annuale:
1 816.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
239.66 USD
Massimale:
1 341.93 USD (28.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.40% (1 341.93 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|EURJPY
|4
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.5K
|USDJPY
|103
|GBPUSD
|38
|EURJPY
|230
|GBPJPY
|15
|CADJPY
|77
|CHFJPY
|-113
|AUDJPY
|17
|NZDJPY
|38
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|75K
|USDJPY
|2.5K
|GBPUSD
|1.1K
|EURJPY
|4.8K
|GBPJPY
|-75
|CADJPY
|2K
|CHFJPY
|-2K
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +269.52 USD
Worst Trade: -181 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 280.55 USD
Massima perdita consecutiva: -835.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
