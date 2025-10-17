- 成长
交易:
391
盈利交易:
183 (46.80%)
亏损交易:
208 (53.20%)
最好交易:
593.48 USD
最差交易:
-600.84 USD
毛利:
33 542.58 USD (601 752 pips)
毛利亏损:
-26 980.23 USD (458 555 pips)
最大连续赢利:
14 (4 130.23 USD)
最大连续盈利:
4 130.23 USD (14)
夏普比率:
0.12
交易活动:
86.09%
最大入金加载:
33.17%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.26
长期交易:
262 (67.01%)
短期交易:
129 (32.99%)
利润因子:
1.24
预期回报:
16.78 USD
平均利润:
183.29 USD
平均损失:
-129.71 USD
最大连续失误:
12 (-1 154.92 USD)
最大连续亏损:
-2 283.78 USD (8)
每月增长:
-14.32%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
239.66 USD
最大值:
5 217.19 USD (38.36%)
相对跌幅:
结余:
63.35% (5 217.19 USD)
净值:
13.02% (601.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|329
|EURJPY
|10
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|5
|CADJPY
|4
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6K
|EURJPY
|158
|GBPUSD
|149
|USDJPY
|98
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|20
|AUDJPY
|212
|NZDJPY
|231
|CADJPY
|-101
|USDCHF
|-82
|EURNZD
|-48
|USDCAD
|22
|NZDUSD
|-26
|AUDUSD
|-26
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|131K
|EURJPY
|3.8K
|GBPUSD
|2.6K
|USDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|-75
|CHFJPY
|-500
|AUDJPY
|2.5K
|NZDJPY
|3.5K
|CADJPY
|0
|USDCHF
|-750
|EURNZD
|-1K
|USDCAD
|501
|NZDUSD
|-300
|AUDUSD
|-300
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +593.48 USD
最差交易: -601 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +4 130.23 USD
最大连续亏损: -1 154.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
