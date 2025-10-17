信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Trader Century 2
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 2

Naufal Raihan Andayuri
0条评论
可靠性
26
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 389%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
391
盈利交易:
183 (46.80%)
亏损交易:
208 (53.20%)
最好交易:
593.48 USD
最差交易:
-600.84 USD
毛利:
33 542.58 USD (601 752 pips)
毛利亏损:
-26 980.23 USD (458 555 pips)
最大连续赢利:
14 (4 130.23 USD)
最大连续盈利:
4 130.23 USD (14)
夏普比率:
0.12
交易活动:
86.09%
最大入金加载:
33.17%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.26
长期交易:
262 (67.01%)
短期交易:
129 (32.99%)
利润因子:
1.24
预期回报:
16.78 USD
平均利润:
183.29 USD
平均损失:
-129.71 USD
最大连续失误:
12 (-1 154.92 USD)
最大连续亏损:
-2 283.78 USD (8)
每月增长:
-14.32%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
239.66 USD
最大值:
5 217.19 USD (38.36%)
相对跌幅:
结余:
63.35% (5 217.19 USD)
净值:
13.02% (601.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 329
EURJPY 10
GBPUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 6
NZDJPY 5
CADJPY 4
USDCHF 2
EURNZD 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6K
EURJPY 158
GBPUSD 149
USDJPY 98
GBPJPY 7
CHFJPY 20
AUDJPY 212
NZDJPY 231
CADJPY -101
USDCHF -82
EURNZD -48
USDCAD 22
NZDUSD -26
AUDUSD -26
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 131K
EURJPY 3.8K
GBPUSD 2.6K
USDJPY 2.5K
GBPJPY -75
CHFJPY -500
AUDJPY 2.5K
NZDJPY 3.5K
CADJPY 0
USDCHF -750
EURNZD -1K
USDCAD 501
NZDUSD -300
AUDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +593.48 USD
最差交易: -601 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +4 130.23 USD
最大连续亏损: -1 154.92 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
没有评论
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.13% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
