Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 2

Naufal Raihan Andayuri
0 리뷰
안정성
28
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 393%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
425
이익 거래:
196 (46.11%)
손실 거래:
229 (53.88%)
최고의 거래:
593.48 USD
최악의 거래:
-600.84 USD
총 수익:
35 851.91 USD (659 913 pips)
총 손실:
-29 255.59 USD (514 299 pips)
연속 최대 이익:
14 (4 130.23 USD)
연속 최대 이익:
4 130.23 USD (14)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
87.47%
최대 입금량:
33.17%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.26
롱(주식매수):
291 (68.47%)
숏(주식차입매도):
134 (31.53%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
15.52 USD
평균 이익:
182.92 USD
평균 손실:
-127.75 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 154.92 USD)
연속 최대 손실:
-2 283.78 USD (8)
월별 성장률:
42.42%
연간 예측:
514.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
239.66 USD
최대한의:
5 217.19 USD (38.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.35% (5 217.19 USD)
자본금별:
13.02% (601.25 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 362
EURJPY 10
GBPUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 6
NZDJPY 5
CADJPY 4
USDCHF 2
EURNZD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
NZDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 6K
EURJPY 158
GBPUSD 149
USDJPY 98
GBPJPY 7
CHFJPY 20
AUDJPY 212
NZDJPY 231
CADJPY -101
USDCHF -82
EURNZD -48
USDCAD 22
AUDUSD -55
NZDUSD -26
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 133K
EURJPY 3.8K
GBPUSD 2.6K
USDJPY 2.5K
GBPJPY -75
CHFJPY -500
AUDJPY 2.5K
NZDJPY 3.5K
CADJPY 0
USDCHF -750
EURNZD -1K
USDCAD 501
AUDUSD -600
NZDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +593.48 USD
최악의 거래: -601 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +4 130.23 USD
연속 최대 손실: -1 154.92 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
리뷰 없음
2026.01.08 08:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.13% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.