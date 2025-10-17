- 자본
- 축소
트레이드:
425
이익 거래:
196 (46.11%)
손실 거래:
229 (53.88%)
최고의 거래:
593.48 USD
최악의 거래:
-600.84 USD
총 수익:
35 851.91 USD (659 913 pips)
총 손실:
-29 255.59 USD (514 299 pips)
연속 최대 이익:
14 (4 130.23 USD)
연속 최대 이익:
4 130.23 USD (14)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
87.47%
최대 입금량:
33.17%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.26
롱(주식매수):
291 (68.47%)
숏(주식차입매도):
134 (31.53%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
15.52 USD
평균 이익:
182.92 USD
평균 손실:
-127.75 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 154.92 USD)
연속 최대 손실:
-2 283.78 USD (8)
월별 성장률:
42.42%
연간 예측:
514.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
239.66 USD
최대한의:
5 217.19 USD (38.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.35% (5 217.19 USD)
자본금별:
13.02% (601.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|362
|EURJPY
|10
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|5
|CADJPY
|4
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6K
|EURJPY
|158
|GBPUSD
|149
|USDJPY
|98
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|20
|AUDJPY
|212
|NZDJPY
|231
|CADJPY
|-101
|USDCHF
|-82
|EURNZD
|-48
|USDCAD
|22
|AUDUSD
|-55
|NZDUSD
|-26
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|133K
|EURJPY
|3.8K
|GBPUSD
|2.6K
|USDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|-75
|CHFJPY
|-500
|AUDJPY
|2.5K
|NZDJPY
|3.5K
|CADJPY
|0
|USDCHF
|-750
|EURNZD
|-1K
|USDCAD
|501
|AUDUSD
|-600
|NZDUSD
|-300
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
393%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
28
0%
425
46%
87%
1.22
15.52
USD
USD
63%
1:50