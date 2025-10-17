СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Trader Century 2
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 2

Naufal Raihan Andayuri
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 352%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
387
Прибыльных трейдов:
181 (46.77%)
Убыточных трейдов:
206 (53.23%)
Лучший трейд:
593.48 USD
Худший трейд:
-600.84 USD
Общая прибыль:
33 152.16 USD (591 752 pips)
Общий убыток:
-26 877.23 USD (456 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (4 130.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 130.23 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
85.09%
Макс. загрузка депозита:
33.17%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
259 (66.93%)
Коротких трейдов:
128 (33.07%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
16.21 USD
Средняя прибыль:
183.16 USD
Средний убыток:
-130.47 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 154.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 283.78 USD (8)
Прирост в месяц:
-24.34%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
239.66 USD
Максимальная:
5 217.19 USD (38.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.35% (5 217.19 USD)
По эквити:
13.02% (601.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 326
EURJPY 10
GBPUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 6
AUDJPY 6
CHFJPY 5
NZDJPY 5
CADJPY 4
USDCHF 2
EURNZD 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.6K
EURJPY 158
GBPUSD 149
USDJPY 98
GBPJPY 7
AUDJPY 212
CHFJPY 42
NZDJPY 231
CADJPY -101
USDCHF -82
EURNZD -48
USDCAD 22
NZDUSD -26
AUDUSD -26
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 123K
EURJPY 3.8K
GBPUSD 2.6K
USDJPY 2.5K
GBPJPY -75
AUDJPY 2.5K
CHFJPY 0
NZDJPY 3.5K
CADJPY 0
USDCHF -750
EURNZD -1K
USDCAD 501
NZDUSD -300
AUDUSD -300
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +593.48 USD
Худший трейд: -601 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +4 130.23 USD
Макс. убыток в серии: -1 154.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
еще 313...
Нет отзывов
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.13% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
