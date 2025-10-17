- Прирост
Всего трейдов:
387
Прибыльных трейдов:
181 (46.77%)
Убыточных трейдов:
206 (53.23%)
Лучший трейд:
593.48 USD
Худший трейд:
-600.84 USD
Общая прибыль:
33 152.16 USD (591 752 pips)
Общий убыток:
-26 877.23 USD (456 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (4 130.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 130.23 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
85.09%
Макс. загрузка депозита:
33.17%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
259 (66.93%)
Коротких трейдов:
128 (33.07%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
16.21 USD
Средняя прибыль:
183.16 USD
Средний убыток:
-130.47 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 154.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 283.78 USD (8)
Прирост в месяц:
-24.34%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
239.66 USD
Максимальная:
5 217.19 USD (38.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.35% (5 217.19 USD)
По эквити:
13.02% (601.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|326
|EURJPY
|10
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|6
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|NZDJPY
|5
|CADJPY
|4
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.6K
|EURJPY
|158
|GBPUSD
|149
|USDJPY
|98
|GBPJPY
|7
|AUDJPY
|212
|CHFJPY
|42
|NZDJPY
|231
|CADJPY
|-101
|USDCHF
|-82
|EURNZD
|-48
|USDCAD
|22
|NZDUSD
|-26
|AUDUSD
|-26
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|123K
|EURJPY
|3.8K
|GBPUSD
|2.6K
|USDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|-75
|AUDJPY
|2.5K
|CHFJPY
|0
|NZDJPY
|3.5K
|CADJPY
|0
|USDCHF
|-750
|EURNZD
|-1K
|USDCAD
|501
|NZDUSD
|-300
|AUDUSD
|-300
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +593.48 USD
Худший трейд: -601 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +4 130.23 USD
Макс. убыток в серии: -1 154.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
