Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 2

Naufal Raihan Andayuri
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 228%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
194
Bénéfice trades:
98 (50.51%)
Perte trades:
96 (49.48%)
Meilleure transaction:
269.52 USD
Pire transaction:
-181.20 USD
Bénéfice brut:
12 021.17 USD (302 507 pips)
Perte brute:
-8 125.31 USD (218 116 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 280.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 280.55 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.21%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.90
Longs trades:
135 (69.59%)
Courts trades:
59 (30.41%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
20.08 USD
Bénéfice moyen:
122.67 USD
Perte moyenne:
-84.64 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-835.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-835.00 USD (9)
Croissance mensuelle:
149.70%
Prévision annuelle:
1 816.38%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
239.66 USD
Maximal:
1 341.93 USD (28.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.40% (1 341.93 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 168
USDJPY 6
GBPUSD 6
EURJPY 4
GBPJPY 3
CADJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 2
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.5K
USDJPY 103
GBPUSD 38
EURJPY 230
GBPJPY 15
CADJPY 77
CHFJPY -113
AUDJPY 17
NZDJPY 38
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 75K
USDJPY 2.5K
GBPUSD 1.1K
EURJPY 4.8K
GBPJPY -75
CADJPY 2K
CHFJPY -2K
AUDJPY 0
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +269.52 USD
Pire transaction: -181 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +1 280.55 USD
Perte consécutive maximale: -835.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 10
292 plus...
Aucun avis
2025.10.17 03:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.