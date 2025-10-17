SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Trader Century 2
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 2

Naufal Raihan Andayuri
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 379%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
392
Transacciones Rentables:
183 (46.68%)
Transacciones Irrentables:
209 (53.32%)
Mejor transacción:
593.48 USD
Peor transacción:
-600.84 USD
Beneficio Bruto:
33 542.58 USD (601 752 pips)
Pérdidas Brutas:
-27 061.03 USD (460 555 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (4 130.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 130.23 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
86.09%
Carga máxima del depósito:
33.17%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.24
Transacciones Largas:
263 (67.09%)
Transacciones Cortas:
129 (32.91%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
16.53 USD
Beneficio medio:
183.29 USD
Pérdidas medias:
-129.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 154.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 283.78 USD (8)
Crecimiento al mes:
-9.19%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
239.66 USD
Máxima:
5 217.19 USD (38.36%)
Reducción relativa:
De balance:
63.35% (5 217.19 USD)
De fondos:
13.02% (601.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 330
EURJPY 10
GBPUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 6
NZDJPY 5
CADJPY 4
USDCHF 2
EURNZD 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.9K
EURJPY 158
GBPUSD 149
USDJPY 98
GBPJPY 7
CHFJPY 20
AUDJPY 212
NZDJPY 231
CADJPY -101
USDCHF -82
EURNZD -48
USDCAD 22
NZDUSD -26
AUDUSD -26
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 129K
EURJPY 3.8K
GBPUSD 2.6K
USDJPY 2.5K
GBPJPY -75
CHFJPY -500
AUDJPY 2.5K
NZDJPY 3.5K
CADJPY 0
USDCHF -750
EURNZD -1K
USDCAD 501
NZDUSD -300
AUDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +593.48 USD
Peor transacción: -601 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +4 130.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 154.92 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
otros 313...
No hay comentarios
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.13% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
