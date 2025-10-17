- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
392
利益トレード:
183 (46.68%)
損失トレード:
209 (53.32%)
ベストトレード:
593.48 USD
最悪のトレード:
-600.84 USD
総利益:
33 542.58 USD (601 752 pips)
総損失:
-27 061.03 USD (460 555 pips)
最大連続の勝ち:
14 (4 130.23 USD)
最大連続利益:
4 130.23 USD (14)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
86.09%
最大入金額:
33.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.24
長いトレード:
263 (67.09%)
短いトレード:
129 (32.91%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
16.53 USD
平均利益:
183.29 USD
平均損失:
-129.48 USD
最大連続の負け:
12 (-1 154.92 USD)
最大連続損失:
-2 283.78 USD (8)
月間成長:
-9.19%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
239.66 USD
最大の:
5 217.19 USD (38.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.35% (5 217.19 USD)
エクイティによる:
13.02% (601.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|330
|EURJPY
|10
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|5
|CADJPY
|4
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.9K
|EURJPY
|158
|GBPUSD
|149
|USDJPY
|98
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|20
|AUDJPY
|212
|NZDJPY
|231
|CADJPY
|-101
|USDCHF
|-82
|EURNZD
|-48
|USDCAD
|22
|NZDUSD
|-26
|AUDUSD
|-26
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|129K
|EURJPY
|3.8K
|GBPUSD
|2.6K
|USDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|-75
|CHFJPY
|-500
|AUDJPY
|2.5K
|NZDJPY
|3.5K
|CADJPY
|0
|USDCHF
|-750
|EURNZD
|-1K
|USDCAD
|501
|NZDUSD
|-300
|AUDUSD
|-300
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +593.48 USD
最悪のトレード: -601 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +4 130.23 USD
最大連続損失: -1 154.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
