- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
392
Negociações com lucro:
183 (46.68%)
Negociações com perda:
209 (53.32%)
Melhor negociação:
593.48 USD
Pior negociação:
-600.84 USD
Lucro bruto:
33 542.58 USD (601 752 pips)
Perda bruta:
-27 061.03 USD (460 555 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (4 130.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 130.23 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
86.09%
Depósito máximo carregado:
33.17%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.24
Negociações longas:
263 (67.09%)
Negociações curtas:
129 (32.91%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
16.53 USD
Lucro médio:
183.29 USD
Perda média:
-129.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 154.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 283.78 USD (8)
Crescimento mensal:
-9.19%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
239.66 USD
Máximo:
5 217.19 USD (38.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.35% (5 217.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.02% (601.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|330
|EURJPY
|10
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|5
|CADJPY
|4
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.9K
|EURJPY
|158
|GBPUSD
|149
|USDJPY
|98
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|20
|AUDJPY
|212
|NZDJPY
|231
|CADJPY
|-101
|USDCHF
|-82
|EURNZD
|-48
|USDCAD
|22
|NZDUSD
|-26
|AUDUSD
|-26
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|129K
|EURJPY
|3.8K
|GBPUSD
|2.6K
|USDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|-75
|CHFJPY
|-500
|AUDJPY
|2.5K
|NZDJPY
|3.5K
|CADJPY
|0
|USDCHF
|-750
|EURNZD
|-1K
|USDCAD
|501
|NZDUSD
|-300
|AUDUSD
|-300
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +593.48 USD
Pior negociação: -601 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +4 130.23 USD
Máxima perda consecutiva: -1 154.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
