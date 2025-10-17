SinaisSeções
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 2

Naufal Raihan Andayuri
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 379%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
392
Negociações com lucro:
183 (46.68%)
Negociações com perda:
209 (53.32%)
Melhor negociação:
593.48 USD
Pior negociação:
-600.84 USD
Lucro bruto:
33 542.58 USD (601 752 pips)
Perda bruta:
-27 061.03 USD (460 555 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (4 130.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 130.23 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
86.09%
Depósito máximo carregado:
33.17%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.24
Negociações longas:
263 (67.09%)
Negociações curtas:
129 (32.91%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
16.53 USD
Lucro médio:
183.29 USD
Perda média:
-129.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 154.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 283.78 USD (8)
Crescimento mensal:
-9.19%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
239.66 USD
Máximo:
5 217.19 USD (38.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.35% (5 217.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.02% (601.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 330
EURJPY 10
GBPUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 6
NZDJPY 5
CADJPY 4
USDCHF 2
EURNZD 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.9K
EURJPY 158
GBPUSD 149
USDJPY 98
GBPJPY 7
CHFJPY 20
AUDJPY 212
NZDJPY 231
CADJPY -101
USDCHF -82
EURNZD -48
USDCAD 22
NZDUSD -26
AUDUSD -26
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 129K
EURJPY 3.8K
GBPUSD 2.6K
USDJPY 2.5K
GBPJPY -75
CHFJPY -500
AUDJPY 2.5K
NZDJPY 3.5K
CADJPY 0
USDCHF -750
EURNZD -1K
USDCAD 501
NZDUSD -300
AUDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +593.48 USD
Pior negociação: -601 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +4 130.23 USD
Máxima perda consecutiva: -1 154.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
313 mais ...
Sem comentários
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.13% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
