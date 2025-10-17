Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 MetasGroup-Live 0.00 × 2 QTrade-Server 0.00 × 1 AlSalamBank-Live 0.00 × 2 PreciseFX-Live 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 GhanaFX-Main 0.00 × 1 Larson-Demo 0.00 × 1 3TGFX-Main 0.00 × 1 FXNet-Real 0.00 × 1 ILQAu-A1 Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 2 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 7 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 Darwinex-LiveUK 0.00 × 4 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live6 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 OctaFX-Demo 0.00 × 13 noch 313 ...