SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Trader Century 2
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 2

Naufal Raihan Andayuri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 368%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
395
Gewinntrades:
184 (46.58%)
Verlusttrades:
211 (53.42%)
Bester Trade:
593.48 USD
Schlechtester Trade:
-600.84 USD
Bruttoprofit:
33 703.50 USD (605 795 pips)
Bruttoverlust:
-27 304.65 USD (466 555 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (4 130.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 130.23 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
86.09%
Max deposit load:
33.17%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.23
Long-Positionen:
265 (67.09%)
Short-Positionen:
130 (32.91%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
16.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
183.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-129.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 154.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 283.78 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-20.96%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
239.66 USD
Maximaler:
5 217.19 USD (38.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.35% (5 217.19 USD)
Kapital:
13.02% (601.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 333
EURJPY 10
GBPUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 6
NZDJPY 5
CADJPY 4
USDCHF 2
EURNZD 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.8K
EURJPY 158
GBPUSD 149
USDJPY 98
GBPJPY 7
CHFJPY 20
AUDJPY 212
NZDJPY 231
CADJPY -101
USDCHF -82
EURNZD -48
USDCAD 22
NZDUSD -26
AUDUSD -26
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 127K
EURJPY 3.8K
GBPUSD 2.6K
USDJPY 2.5K
GBPJPY -75
CHFJPY -500
AUDJPY 2.5K
NZDJPY 3.5K
CADJPY 0
USDCHF -750
EURNZD -1K
USDCAD 501
NZDUSD -300
AUDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +593.48 USD
Schlechtester Trade: -601 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 130.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 154.92 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
noch 313 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.13% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Trader Century 2
30 USD pro Monat
368%
0
0
USD
3.6K
USD
26
0%
395
46%
86%
1.23
16.20
USD
63%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.