Tian Hao Shen

XUAUSDvs

Tian Hao Shen
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
0%
HantecMarketsV-S2-Main
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
323
Kârla kapanan işlemler:
220 (68.11%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (31.89%)
En iyi işlem:
2 416.80 USD
En kötü işlem:
-1 219.06 USD
Brüt kâr:
59 524.44 USD (92 242 pips)
Brüt zarar:
-31 812.07 USD (86 229 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (4 999.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 479.20 USD (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.68
Alış işlemleri:
163 (50.46%)
Satış işlemleri:
160 (49.54%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
85.80 USD
Ortalama kâr:
270.57 USD
Ortalama zarar:
-308.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-7 532.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 532.65 USD (9)
Aylık büyüme:
5.95%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 859.03 USD
Maksimum:
7 532.65 USD (14.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 298
XAGUSDM 9
USDJPY- 5
GBPUSD- 3
GBPJPY- 3
GAUCNH 2
USOil 1
EURCHF- 1
BABA.us 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 23K
XAGUSDM 1.9K
USDJPY- 2.1K
GBPUSD- -44
GBPJPY- 564
GAUCNH 68
USOil 6
EURCHF- -151
BABA.us -4
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3K
XAGUSDM 340
USDJPY- 2K
GBPUSD- -45
GBPJPY- 1.1K
GAUCNH 49
USOil 2
EURCHF- -60
BABA.us -284
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 416.80 USD
En kötü işlem: -1 219 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +4 999.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 532.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsV-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ECMarkets-Live02
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
趋势为王的时代  黄金强势回归 
