Trade:
323
Profit Trade:
220 (68.11%)
Loss Trade:
103 (31.89%)
Best Trade:
2 416.80 USD
Worst Trade:
-1 219.06 USD
Profitto lordo:
59 524.44 USD (92 242 pips)
Perdita lorda:
-31 812.07 USD (86 229 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (4 999.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 479.20 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.68
Long Trade:
163 (50.46%)
Short Trade:
160 (49.54%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
85.80 USD
Profitto medio:
270.57 USD
Perdita media:
-308.86 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-7 532.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 532.65 USD (9)
Crescita mensile:
5.95%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 859.03 USD
Massimale:
7 532.65 USD (14.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|298
|XAGUSDM
|9
|USDJPY-
|5
|GBPUSD-
|3
|GBPJPY-
|3
|GAUCNH
|2
|USOil
|1
|EURCHF-
|1
|BABA.us
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23K
|XAGUSDM
|1.9K
|USDJPY-
|2.1K
|GBPUSD-
|-44
|GBPJPY-
|564
|GAUCNH
|68
|USOil
|6
|EURCHF-
|-151
|BABA.us
|-4
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|XAGUSDM
|340
|USDJPY-
|2K
|GBPUSD-
|-45
|GBPJPY-
|1.1K
|GAUCNH
|49
|USOil
|2
|EURCHF-
|-60
|BABA.us
|-284
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +2 416.80 USD
Worst Trade: -1 219 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +4 999.60 USD
Massima perdita consecutiva: -7 532.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsV-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
