Tian Hao Shen

XUAUSDvs

Tian Hao Shen
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
0%
HantecMarketsV-S2-Main
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
323
Profit Trade:
220 (68.11%)
Loss Trade:
103 (31.89%)
Best Trade:
2 416.80 USD
Worst Trade:
-1 219.06 USD
Profitto lordo:
59 524.44 USD (92 242 pips)
Perdita lorda:
-31 812.07 USD (86 229 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (4 999.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 479.20 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.68
Long Trade:
163 (50.46%)
Short Trade:
160 (49.54%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
85.80 USD
Profitto medio:
270.57 USD
Perdita media:
-308.86 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-7 532.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 532.65 USD (9)
Crescita mensile:
5.95%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 859.03 USD
Massimale:
7 532.65 USD (14.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 298
XAGUSDM 9
USDJPY- 5
GBPUSD- 3
GBPJPY- 3
GAUCNH 2
USOil 1
EURCHF- 1
BABA.us 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 23K
XAGUSDM 1.9K
USDJPY- 2.1K
GBPUSD- -44
GBPJPY- 564
GAUCNH 68
USOil 6
EURCHF- -151
BABA.us -4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3K
XAGUSDM 340
USDJPY- 2K
GBPUSD- -45
GBPJPY- 1.1K
GAUCNH 49
USOil 2
EURCHF- -60
BABA.us -284
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 416.80 USD
Worst Trade: -1 219 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +4 999.60 USD
Massima perdita consecutiva: -7 532.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsV-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ECMarkets-Live02
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
趋势为王的时代  黄金强势回归 
