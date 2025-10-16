- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
536
Gewinntrades:
359 (66.97%)
Verlusttrades:
177 (33.02%)
Bester Trade:
2 416.80 USD
Schlechtester Trade:
-1 525.80 USD
Bruttoprofit:
108 169.01 USD (173 475 pips)
Bruttoverlust:
-73 557.50 USD (155 917 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (4 999.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 479.20 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
9.54%
Max deposit load:
2.35%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
4.59
Long-Positionen:
302 (56.34%)
Short-Positionen:
234 (43.66%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
64.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
301.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-415.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-7 532.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 532.65 USD (9)
Wachstum pro Monat :
1.80%
Jahresprognose:
21.85%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 859.03 USD
Maximaler:
7 532.65 USD (14.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.03% (7 532.65 USD)
Kapital:
4.04% (2 592.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|511
|XAGUSDM
|9
|USDJPY-
|5
|GBPUSD-
|3
|GBPJPY-
|3
|GAUCNH
|2
|USOil
|1
|EURCHF-
|1
|BABA.us
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|30K
|XAGUSDM
|1.9K
|USDJPY-
|2.1K
|GBPUSD-
|-44
|GBPJPY-
|564
|GAUCNH
|68
|USOil
|6
|EURCHF-
|-151
|BABA.us
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|XAGUSDM
|340
|USDJPY-
|2K
|GBPUSD-
|-45
|GBPJPY-
|1.1K
|GAUCNH
|49
|USOil
|2
|EURCHF-
|-60
|BABA.us
|-284
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 416.80 USD
Schlechtester Trade: -1 526 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 999.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 532.65 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsV-S2-Main" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
趋势为王的时代 黄金强势回归
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
77%
0
0
USD
USD
70K
USD
USD
27
0%
536
66%
10%
1.47
64.57
USD
USD
14%
1:500