Signale / MetaTrader 4 / XUAUSDvs
Tian Hao Shen

XUAUSDvs

Tian Hao Shen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 77%
HantecMarketsV-S2-Main
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
536
Gewinntrades:
359 (66.97%)
Verlusttrades:
177 (33.02%)
Bester Trade:
2 416.80 USD
Schlechtester Trade:
-1 525.80 USD
Bruttoprofit:
108 169.01 USD (173 475 pips)
Bruttoverlust:
-73 557.50 USD (155 917 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (4 999.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 479.20 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
9.54%
Max deposit load:
2.35%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
4.59
Long-Positionen:
302 (56.34%)
Short-Positionen:
234 (43.66%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
64.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
301.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-415.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-7 532.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 532.65 USD (9)
Wachstum pro Monat :
1.80%
Jahresprognose:
21.85%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 859.03 USD
Maximaler:
7 532.65 USD (14.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.03% (7 532.65 USD)
Kapital:
4.04% (2 592.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 511
XAGUSDM 9
USDJPY- 5
GBPUSD- 3
GBPJPY- 3
GAUCNH 2
USOil 1
EURCHF- 1
BABA.us 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 30K
XAGUSDM 1.9K
USDJPY- 2.1K
GBPUSD- -44
GBPJPY- 564
GAUCNH 68
USOil 6
EURCHF- -151
BABA.us -4
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
XAGUSDM 340
USDJPY- 2K
GBPUSD- -45
GBPJPY- 1.1K
GAUCNH 49
USOil 2
EURCHF- -60
BABA.us -284
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 416.80 USD
Schlechtester Trade: -1 526 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 999.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 532.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsV-S2-Main" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ECMarkets-Live02
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
趋势为王的时代  黄金强势回归 
Keine Bewertungen
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 12:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.