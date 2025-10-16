- Incremento
Total de Trades:
533
Transacciones Rentables:
356 (66.79%)
Transacciones Irrentables:
177 (33.21%)
Mejor transacción:
2 416.80 USD
Peor transacción:
-1 525.80 USD
Beneficio Bruto:
107 675.81 USD (172 656 pips)
Pérdidas Brutas:
-73 557.50 USD (155 917 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (4 999.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 479.20 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
9.54%
Carga máxima del depósito:
2.35%
Último trade:
24 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
4.53
Transacciones Largas:
299 (56.10%)
Transacciones Cortas:
234 (43.90%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
64.01 USD
Beneficio medio:
302.46 USD
Pérdidas medias:
-415.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-7 532.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 532.65 USD (9)
Crecimiento al mes:
2.41%
Pronóstico anual:
29.24%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 859.03 USD
Máxima:
7 532.65 USD (14.03%)
Reducción relativa:
De balance:
14.03% (7 532.65 USD)
De fondos:
4.04% (2 592.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|508
|XAGUSDM
|9
|USDJPY-
|5
|GBPUSD-
|3
|GBPJPY-
|3
|GAUCNH
|2
|USOil
|1
|EURCHF-
|1
|BABA.us
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|30K
|XAGUSDM
|1.9K
|USDJPY-
|2.1K
|GBPUSD-
|-44
|GBPJPY-
|564
|GAUCNH
|68
|USOil
|6
|EURCHF-
|-151
|BABA.us
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|14K
|XAGUSDM
|340
|USDJPY-
|2K
|GBPUSD-
|-45
|GBPJPY-
|1.1K
|GAUCNH
|49
|USOil
|2
|EURCHF-
|-60
|BABA.us
|-284
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsV-S2-Main" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
趋势为王的时代 黄金强势回归
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
76%
0
0
USD
USD
69K
USD
USD
26
0%
533
66%
10%
1.46
64.01
USD
USD
14%
1:500