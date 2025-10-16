SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / XUAUSDvs
Tian Hao Shen

XUAUSDvs

Tian Hao Shen
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 76%
HantecMarketsV-S2-Main
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
533
Transacciones Rentables:
356 (66.79%)
Transacciones Irrentables:
177 (33.21%)
Mejor transacción:
2 416.80 USD
Peor transacción:
-1 525.80 USD
Beneficio Bruto:
107 675.81 USD (172 656 pips)
Pérdidas Brutas:
-73 557.50 USD (155 917 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (4 999.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 479.20 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
9.54%
Carga máxima del depósito:
2.35%
Último trade:
24 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
4.53
Transacciones Largas:
299 (56.10%)
Transacciones Cortas:
234 (43.90%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
64.01 USD
Beneficio medio:
302.46 USD
Pérdidas medias:
-415.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-7 532.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 532.65 USD (9)
Crecimiento al mes:
2.41%
Pronóstico anual:
29.24%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 859.03 USD
Máxima:
7 532.65 USD (14.03%)
Reducción relativa:
De balance:
14.03% (7 532.65 USD)
De fondos:
4.04% (2 592.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 508
XAGUSDM 9
USDJPY- 5
GBPUSD- 3
GBPJPY- 3
GAUCNH 2
USOil 1
EURCHF- 1
BABA.us 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 30K
XAGUSDM 1.9K
USDJPY- 2.1K
GBPUSD- -44
GBPJPY- 564
GAUCNH 68
USOil 6
EURCHF- -151
BABA.us -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 14K
XAGUSDM 340
USDJPY- 2K
GBPUSD- -45
GBPJPY- 1.1K
GAUCNH 49
USOil 2
EURCHF- -60
BABA.us -284
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 416.80 USD
Peor transacción: -1 526 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +4 999.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 532.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsV-S2-Main" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ECMarkets-Live02
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
趋势为王的时代  黄金强势回归 
No hay comentarios
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 12:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
XUAUSDvs
30 USD al mes
76%
0
0
USD
69K
USD
26
0%
533
66%
10%
1.46
64.01
USD
14%
1:500
Copiar

