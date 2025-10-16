SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / XUAUSDvs
Tian Hao Shen

XUAUSDvs

Tian Hao Shen
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 76%
HantecMarketsV-S2-Main
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
533
Negociações com lucro:
356 (66.79%)
Negociações com perda:
177 (33.21%)
Melhor negociação:
2 416.80 USD
Pior negociação:
-1 525.80 USD
Lucro bruto:
107 675.81 USD (172 656 pips)
Perda bruta:
-73 557.50 USD (155 917 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (4 999.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 479.20 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
9.54%
Depósito máximo carregado:
2.35%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.53
Negociações longas:
299 (56.10%)
Negociações curtas:
234 (43.90%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
64.01 USD
Lucro médio:
302.46 USD
Perda média:
-415.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-7 532.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 532.65 USD (9)
Crescimento mensal:
2.41%
Previsão anual:
29.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 859.03 USD
Máximo:
7 532.65 USD (14.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.03% (7 532.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.04% (2 592.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 508
XAGUSDM 9
USDJPY- 5
GBPUSD- 3
GBPJPY- 3
GAUCNH 2
USOil 1
EURCHF- 1
BABA.us 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 30K
XAGUSDM 1.9K
USDJPY- 2.1K
GBPUSD- -44
GBPJPY- 564
GAUCNH 68
USOil 6
EURCHF- -151
BABA.us -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 14K
XAGUSDM 340
USDJPY- 2K
GBPUSD- -45
GBPJPY- 1.1K
GAUCNH 49
USOil 2
EURCHF- -60
BABA.us -284
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 416.80 USD
Pior negociação: -1 526 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +4 999.60 USD
Máxima perda consecutiva: -7 532.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsV-S2-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ECMarkets-Live02
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
趋势为王的时代  黄金强势回归 
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 12:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
