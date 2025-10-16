- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
533
Negociações com lucro:
356 (66.79%)
Negociações com perda:
177 (33.21%)
Melhor negociação:
2 416.80 USD
Pior negociação:
-1 525.80 USD
Lucro bruto:
107 675.81 USD (172 656 pips)
Perda bruta:
-73 557.50 USD (155 917 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (4 999.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 479.20 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
9.54%
Depósito máximo carregado:
2.35%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.53
Negociações longas:
299 (56.10%)
Negociações curtas:
234 (43.90%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
64.01 USD
Lucro médio:
302.46 USD
Perda média:
-415.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-7 532.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 532.65 USD (9)
Crescimento mensal:
2.41%
Previsão anual:
29.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 859.03 USD
Máximo:
7 532.65 USD (14.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.03% (7 532.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.04% (2 592.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|508
|XAGUSDM
|9
|USDJPY-
|5
|GBPUSD-
|3
|GBPJPY-
|3
|GAUCNH
|2
|USOil
|1
|EURCHF-
|1
|BABA.us
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|30K
|XAGUSDM
|1.9K
|USDJPY-
|2.1K
|GBPUSD-
|-44
|GBPJPY-
|564
|GAUCNH
|68
|USOil
|6
|EURCHF-
|-151
|BABA.us
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|XAGUSDM
|340
|USDJPY-
|2K
|GBPUSD-
|-45
|GBPJPY-
|1.1K
|GAUCNH
|49
|USOil
|2
|EURCHF-
|-60
|BABA.us
|-284
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 416.80 USD
Pior negociação: -1 526 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +4 999.60 USD
Máxima perda consecutiva: -7 532.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsV-S2-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
趋势为王的时代 黄金强势回归
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
76%
0
0
USD
USD
69K
USD
USD
26
0%
533
66%
10%
1.46
64.01
USD
USD
14%
1:500