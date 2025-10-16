- 자본
- 축소
트레이드:
548
이익 거래:
362 (66.05%)
손실 거래:
186 (33.94%)
최고의 거래:
2 416.80 USD
최악의 거래:
-1 647.00 USD
총 수익:
108 581.21 USD (174 161 pips)
총 손실:
-81 762.50 USD (169 590 pips)
연속 최대 이익:
14 (4 999.60 USD)
연속 최대 이익:
8 479.20 USD (7)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
9.54%
최대 입금량:
2.35%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.30
롱(주식매수):
309 (56.39%)
숏(주식차입매도):
239 (43.61%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
48.94 USD
평균 이익:
299.95 USD
평균 손실:
-439.58 USD
연속 최대 손실:
9 (-7 532.65 USD)
연속 최대 손실:
-7 532.65 USD (9)
월별 성장률:
-6.85%
연간 예측:
-83.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 859.03 USD
최대한의:
8 138.40 USD (9.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.03% (7 532.65 USD)
자본금별:
4.66% (3 042.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|523
|XAGUSDM
|9
|USDJPY-
|5
|GBPUSD-
|3
|GBPJPY-
|3
|GAUCNH
|2
|USOil
|1
|EURCHF-
|1
|BABA.us
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|22K
|XAGUSDM
|1.9K
|USDJPY-
|2.1K
|GBPUSD-
|-44
|GBPJPY-
|564
|GAUCNH
|68
|USOil
|6
|EURCHF-
|-151
|BABA.us
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.9K
|XAGUSDM
|340
|USDJPY-
|2K
|GBPUSD-
|-45
|GBPJPY-
|1.1K
|GAUCNH
|49
|USOil
|2
|EURCHF-
|-60
|BABA.us
|-284
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 416.80 USD
최악의 거래: -1 647 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +4 999.60 USD
연속 최대 손실: -7 532.65 USD
趋势为王的时代 黄金强势回归
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
57%
0
0
USD
USD
62K
USD
USD
27
0%
548
66%
10%
1.32
48.94
USD
USD
14%
1:500