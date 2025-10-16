시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / XUAUSDvs
Tian Hao Shen

XUAUSDvs

Tian Hao Shen
0 리뷰
안정성
27
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 57%
HantecMarketsV-S2-Main
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
548
이익 거래:
362 (66.05%)
손실 거래:
186 (33.94%)
최고의 거래:
2 416.80 USD
최악의 거래:
-1 647.00 USD
총 수익:
108 581.21 USD (174 161 pips)
총 손실:
-81 762.50 USD (169 590 pips)
연속 최대 이익:
14 (4 999.60 USD)
연속 최대 이익:
8 479.20 USD (7)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
9.54%
최대 입금량:
2.35%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.30
롱(주식매수):
309 (56.39%)
숏(주식차입매도):
239 (43.61%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
48.94 USD
평균 이익:
299.95 USD
평균 손실:
-439.58 USD
연속 최대 손실:
9 (-7 532.65 USD)
연속 최대 손실:
-7 532.65 USD (9)
월별 성장률:
-6.85%
연간 예측:
-83.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 859.03 USD
최대한의:
8 138.40 USD (9.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.03% (7 532.65 USD)
자본금별:
4.66% (3 042.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 523
XAGUSDM 9
USDJPY- 5
GBPUSD- 3
GBPJPY- 3
GAUCNH 2
USOil 1
EURCHF- 1
BABA.us 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 22K
XAGUSDM 1.9K
USDJPY- 2.1K
GBPUSD- -44
GBPJPY- 564
GAUCNH 68
USOil 6
EURCHF- -151
BABA.us -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 1.9K
XAGUSDM 340
USDJPY- 2K
GBPUSD- -45
GBPJPY- 1.1K
GAUCNH 49
USOil 2
EURCHF- -60
BABA.us -284
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 416.80 USD
최악의 거래: -1 647 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +4 999.60 USD
연속 최대 손실: -7 532.65 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HantecMarketsV-S2-Main"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ECMarkets-Live02
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
趋势为王的时代  黄金强势回归 
리뷰 없음
2026.01.06 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 12:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
XUAUSDvs
월별 30 USD
57%
0
0
USD
62K
USD
27
0%
548
66%
10%
1.32
48.94
USD
14%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.