Tian Hao Shen

XUAUSDvs

Tian Hao Shen
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
0%
HantecMarketsV-S2-Main
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
323
Bénéfice trades:
220 (68.11%)
Perte trades:
103 (31.89%)
Meilleure transaction:
2 416.80 USD
Pire transaction:
-1 219.06 USD
Bénéfice brut:
59 524.44 USD (92 242 pips)
Perte brute:
-31 812.07 USD (86 229 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (4 999.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 479.20 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
3.68
Longs trades:
163 (50.46%)
Courts trades:
160 (49.54%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
85.80 USD
Bénéfice moyen:
270.57 USD
Perte moyenne:
-308.86 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-7 532.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 532.65 USD (9)
Croissance mensuelle:
5.95%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 859.03 USD
Maximal:
7 532.65 USD (14.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 298
XAGUSDM 9
USDJPY- 5
GBPUSD- 3
GBPJPY- 3
GAUCNH 2
USOil 1
EURCHF- 1
BABA.us 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 23K
XAGUSDM 1.9K
USDJPY- 2.1K
GBPUSD- -44
GBPJPY- 564
GAUCNH 68
USOil 6
EURCHF- -151
BABA.us -4
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3K
XAGUSDM 340
USDJPY- 2K
GBPUSD- -45
GBPJPY- 1.1K
GAUCNH 49
USOil 2
EURCHF- -60
BABA.us -284
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 416.80 USD
Pire transaction: -1 219 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +4 999.60 USD
Perte consécutive maximale: -7 532.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarketsV-S2-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ECMarkets-Live02
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
趋势为王的时代  黄金强势回归 
Aucun avis
