交易:
533
盈利交易:
356 (66.79%)
亏损交易:
177 (33.21%)
最好交易:
2 416.80 USD
最差交易:
-1 525.80 USD
毛利:
107 675.81 USD (172 656 pips)
毛利亏损:
-73 557.50 USD (155 917 pips)
最大连续赢利:
14 (4 999.60 USD)
最大连续盈利:
8 479.20 USD (7)
夏普比率:
0.13
交易活动:
9.54%
最大入金加载:
2.35%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 小时
采收率:
4.53
长期交易:
299 (56.10%)
短期交易:
234 (43.90%)
利润因子:
1.46
预期回报:
64.01 USD
平均利润:
302.46 USD
平均损失:
-415.58 USD
最大连续失误:
9 (-7 532.65 USD)
最大连续亏损:
-7 532.65 USD (9)
每月增长:
3.75%
年度预测:
45.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 859.03 USD
最大值:
7 532.65 USD (14.03%)
相对跌幅:
结余:
14.03% (7 532.65 USD)
净值:
4.04% (2 592.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|508
|XAGUSDM
|9
|USDJPY-
|5
|GBPUSD-
|3
|GBPJPY-
|3
|GAUCNH
|2
|USOil
|1
|EURCHF-
|1
|BABA.us
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|30K
|XAGUSDM
|1.9K
|USDJPY-
|2.1K
|GBPUSD-
|-44
|GBPJPY-
|564
|GAUCNH
|68
|USOil
|6
|EURCHF-
|-151
|BABA.us
|-4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|XAGUSDM
|340
|USDJPY-
|2K
|GBPUSD-
|-45
|GBPJPY-
|1.1K
|GAUCNH
|49
|USOil
|2
|EURCHF-
|-60
|BABA.us
|-284
趋势为王的时代 黄金强势回归
