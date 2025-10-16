シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / XUAUSDvs
Tian Hao Shen

XUAUSDvs

Tian Hao Shen
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 76%
HantecMarketsV-S2-Main
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
533
利益トレード:
356 (66.79%)
損失トレード:
177 (33.21%)
ベストトレード:
2 416.80 USD
最悪のトレード:
-1 525.80 USD
総利益:
107 675.81 USD (172 656 pips)
総損失:
-73 557.50 USD (155 917 pips)
最大連続の勝ち:
14 (4 999.60 USD)
最大連続利益:
8 479.20 USD (7)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
9.54%
最大入金額:
2.35%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
4.53
長いトレード:
299 (56.10%)
短いトレード:
234 (43.90%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
64.01 USD
平均利益:
302.46 USD
平均損失:
-415.58 USD
最大連続の負け:
9 (-7 532.65 USD)
最大連続損失:
-7 532.65 USD (9)
月間成長:
2.41%
年間予想:
29.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 859.03 USD
最大の:
7 532.65 USD (14.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.03% (7 532.65 USD)
エクイティによる:
4.04% (2 592.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 508
XAGUSDM 9
USDJPY- 5
GBPUSD- 3
GBPJPY- 3
GAUCNH 2
USOil 1
EURCHF- 1
BABA.us 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 30K
XAGUSDM 1.9K
USDJPY- 2.1K
GBPUSD- -44
GBPJPY- 564
GAUCNH 68
USOil 6
EURCHF- -151
BABA.us -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 14K
XAGUSDM 340
USDJPY- 2K
GBPUSD- -45
GBPJPY- 1.1K
GAUCNH 49
USOil 2
EURCHF- -60
BABA.us -284
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 416.80 USD
最悪のトレード: -1 526 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +4 999.60 USD
最大連続損失: -7 532.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsV-S2-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ECMarkets-Live02
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
趋势为王的时代  黄金强势回归 
レビューなし
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 12:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
XUAUSDvs
30 USD/月
76%
0
0
USD
69K
USD
26
0%
533
66%
10%
1.46
64.01
USD
14%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください