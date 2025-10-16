いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsV-S2-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ECMarkets-Live02 0.00 × 5 OctaFX-Real9 0.00 × 1 OctaFX-Real6 0.00 × 1 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは