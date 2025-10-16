- 成長
トレード:
533
利益トレード:
356 (66.79%)
損失トレード:
177 (33.21%)
ベストトレード:
2 416.80 USD
最悪のトレード:
-1 525.80 USD
総利益:
107 675.81 USD (172 656 pips)
総損失:
-73 557.50 USD (155 917 pips)
最大連続の勝ち:
14 (4 999.60 USD)
最大連続利益:
8 479.20 USD (7)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
9.54%
最大入金額:
2.35%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
4.53
長いトレード:
299 (56.10%)
短いトレード:
234 (43.90%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
64.01 USD
平均利益:
302.46 USD
平均損失:
-415.58 USD
最大連続の負け:
9 (-7 532.65 USD)
最大連続損失:
-7 532.65 USD (9)
月間成長:
2.41%
年間予想:
29.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 859.03 USD
最大の:
7 532.65 USD (14.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.03% (7 532.65 USD)
エクイティによる:
4.04% (2 592.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|508
|XAGUSDM
|9
|USDJPY-
|5
|GBPUSD-
|3
|GBPJPY-
|3
|GAUCNH
|2
|USOil
|1
|EURCHF-
|1
|BABA.us
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|30K
|XAGUSDM
|1.9K
|USDJPY-
|2.1K
|GBPUSD-
|-44
|GBPJPY-
|564
|GAUCNH
|68
|USOil
|6
|EURCHF-
|-151
|BABA.us
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|XAGUSDM
|340
|USDJPY-
|2K
|GBPUSD-
|-45
|GBPJPY-
|1.1K
|GAUCNH
|49
|USOil
|2
|EURCHF-
|-60
|BABA.us
|-284
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- ドローダウン
ベストトレード: +2 416.80 USD
最悪のトレード: -1 526 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +4 999.60 USD
最大連続損失: -7 532.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsV-S2-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
趋势为王的时代 黄金强势回归
レビューなし
