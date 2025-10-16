- Прирост
Всего трейдов:
532
Прибыльных трейдов:
355 (66.72%)
Убыточных трейдов:
177 (33.27%)
Лучший трейд:
2 416.80 USD
Худший трейд:
-1 525.80 USD
Общая прибыль:
106 524.41 USD (170 738 pips)
Общий убыток:
-73 557.50 USD (155 917 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (4 999.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 479.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
9.54%
Макс. загрузка депозита:
2.35%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.38
Длинных трейдов:
298 (56.02%)
Коротких трейдов:
234 (43.98%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
61.97 USD
Средняя прибыль:
300.07 USD
Средний убыток:
-415.58 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-7 532.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 532.65 USD (9)
Прирост в месяц:
1.67%
Годовой прогноз:
20.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 859.03 USD
Максимальная:
7 532.65 USD (14.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.03% (7 532.65 USD)
По эквити:
4.04% (2 592.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|507
|XAGUSDM
|9
|USDJPY-
|5
|GBPUSD-
|3
|GBPJPY-
|3
|GAUCNH
|2
|USOil
|1
|EURCHF-
|1
|BABA.us
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|28K
|XAGUSDM
|1.9K
|USDJPY-
|2.1K
|GBPUSD-
|-44
|GBPJPY-
|564
|GAUCNH
|68
|USOil
|6
|EURCHF-
|-151
|BABA.us
|-4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|XAGUSDM
|340
|USDJPY-
|2K
|GBPUSD-
|-45
|GBPJPY-
|1.1K
|GAUCNH
|49
|USOil
|2
|EURCHF-
|-60
|BABA.us
|-284
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 416.80 USD
Худший трейд: -1 526 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +4 999.60 USD
Макс. убыток в серии: -7 532.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsV-S2-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
趋势为王的时代 黄金强势回归
