Tian Hao Shen

XUAUSDvs

Tian Hao Shen
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 73%
HantecMarketsV-S2-Main
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
532
Прибыльных трейдов:
355 (66.72%)
Убыточных трейдов:
177 (33.27%)
Лучший трейд:
2 416.80 USD
Худший трейд:
-1 525.80 USD
Общая прибыль:
106 524.41 USD (170 738 pips)
Общий убыток:
-73 557.50 USD (155 917 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (4 999.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 479.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
9.54%
Макс. загрузка депозита:
2.35%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.38
Длинных трейдов:
298 (56.02%)
Коротких трейдов:
234 (43.98%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
61.97 USD
Средняя прибыль:
300.07 USD
Средний убыток:
-415.58 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-7 532.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 532.65 USD (9)
Прирост в месяц:
1.67%
Годовой прогноз:
20.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 859.03 USD
Максимальная:
7 532.65 USD (14.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.03% (7 532.65 USD)
По эквити:
4.04% (2 592.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 507
XAGUSDM 9
USDJPY- 5
GBPUSD- 3
GBPJPY- 3
GAUCNH 2
USOil 1
EURCHF- 1
BABA.us 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 28K
XAGUSDM 1.9K
USDJPY- 2.1K
GBPUSD- -44
GBPJPY- 564
GAUCNH 68
USOil 6
EURCHF- -151
BABA.us -4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
XAGUSDM 340
USDJPY- 2K
GBPUSD- -45
GBPJPY- 1.1K
GAUCNH 49
USOil 2
EURCHF- -60
BABA.us -284
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 416.80 USD
Худший трейд: -1 526 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +4 999.60 USD
Макс. убыток в серии: -7 532.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsV-S2-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ECMarkets-Live02
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
趋势为王的时代  黄金强势回归 
Нет отзывов
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 12:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.