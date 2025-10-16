SinyallerBölümler
SYED MUHAMMAD AZIM

EquitiLowRisk

0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
EquitiSecurities-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 059
Kârla kapanan işlemler:
873 (82.43%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (17.56%)
En iyi işlem:
6 246.02 USD
En kötü işlem:
-5 387.80 USD
Brüt kâr:
126 680.74 USD (1 042 163 pips)
Brüt zarar:
-44 172.72 USD (593 363 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (3 969.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 057.68 USD (9)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.03%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
13.57
Alış işlemleri:
891 (84.14%)
Satış işlemleri:
168 (15.86%)
Kâr faktörü:
2.87
Beklenen getiri:
77.91 USD
Ortalama kâr:
145.11 USD
Ortalama zarar:
-237.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5 540.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 540.68 USD (4)
Aylık büyüme:
2.58%
Yıllık tahmin:
31.25%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.91 USD
Maksimum:
6 080.88 USD (8.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.46% (6 080.88 USD)
Varlığa göre:
0.12% (1 536.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pr 549
UT100Roll 422
GBPUSD.pr 53
XAGUSD.pr 15
AUDJPY.pr 5
UK100Roll 4
CADCHF.pr 3
AUDNZD.pr 2
AUDUSD.pr 1
USDCAD.pr 1
EURUSD.pr 1
EURNZD.pr 1
US30Roll 1
EURJPY.pr 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pr 52K
UT100Roll 20K
GBPUSD.pr 9K
XAGUSD.pr 3.3K
AUDJPY.pr 752
UK100Roll 320
CADCHF.pr -1.8K
AUDNZD.pr -1.8K
AUDUSD.pr 630
USDCAD.pr 0
EURUSD.pr 0
EURNZD.pr -3
US30Roll -7
EURJPY.pr 660
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pr 104K
UT100Roll 339K
GBPUSD.pr 5.4K
XAGUSD.pr 1.3K
AUDJPY.pr 568
UK100Roll 6.2K
CADCHF.pr -188
AUDNZD.pr -264
AUDUSD.pr 406
USDCAD.pr -1
EURUSD.pr 37
EURNZD.pr -22
US30Roll -552
EURJPY.pr 182
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 246.02 USD
En kötü işlem: -5 388 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +3 969.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 540.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EquitiSecurities-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

..
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EquitiLowRisk
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
1.3M
USD
25
31%
1 059
82%
100%
2.86
77.91
USD
0%
1:500
