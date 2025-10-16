SegnaliSezioni
SYED MUHAMMAD AZIM

EquitiLowRisk

SYED MUHAMMAD AZIM
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
EquitiSecurities-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 059
Profit Trade:
873 (82.43%)
Loss Trade:
186 (17.56%)
Best Trade:
6 246.02 USD
Worst Trade:
-5 387.80 USD
Profitto lordo:
126 680.74 USD (1 042 163 pips)
Perdita lorda:
-44 172.72 USD (593 363 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (3 969.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 057.68 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.03%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
13.57
Long Trade:
891 (84.14%)
Short Trade:
168 (15.86%)
Fattore di profitto:
2.87
Profitto previsto:
77.91 USD
Profitto medio:
145.11 USD
Perdita media:
-237.49 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5 540.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 540.68 USD (4)
Crescita mensile:
2.58%
Previsione annuale:
31.25%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.91 USD
Massimale:
6 080.88 USD (8.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.46% (6 080.88 USD)
Per equità:
0.11% (1 461.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pr 549
UT100Roll 422
GBPUSD.pr 53
XAGUSD.pr 15
AUDJPY.pr 5
UK100Roll 4
CADCHF.pr 3
AUDNZD.pr 2
AUDUSD.pr 1
USDCAD.pr 1
EURUSD.pr 1
EURNZD.pr 1
US30Roll 1
EURJPY.pr 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pr 52K
UT100Roll 20K
GBPUSD.pr 9K
XAGUSD.pr 3.3K
AUDJPY.pr 752
UK100Roll 320
CADCHF.pr -1.8K
AUDNZD.pr -1.8K
AUDUSD.pr 630
USDCAD.pr 0
EURUSD.pr 0
EURNZD.pr -3
US30Roll -7
EURJPY.pr 660
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pr 104K
UT100Roll 339K
GBPUSD.pr 5.4K
XAGUSD.pr 1.3K
AUDJPY.pr 568
UK100Roll 6.2K
CADCHF.pr -188
AUDNZD.pr -264
AUDUSD.pr 406
USDCAD.pr -1
EURUSD.pr 37
EURNZD.pr -22
US30Roll -552
EURJPY.pr 182
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 246.02 USD
Worst Trade: -5 388 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3 969.69 USD
Massima perdita consecutiva: -5 540.68 USD

