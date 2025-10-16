SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EquitiLowRisk
SYED MUHAMMAD AZIM

EquitiLowRisk

SYED MUHAMMAD AZIM
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
EquitiSecurities-Live 3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 059
Bénéfice trades:
873 (82.43%)
Perte trades:
186 (17.56%)
Meilleure transaction:
6 246.02 USD
Pire transaction:
-5 387.80 USD
Bénéfice brut:
126 680.74 USD (1 042 163 pips)
Perte brute:
-44 172.72 USD (593 363 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (3 969.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 057.68 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.03%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
13.57
Longs trades:
891 (84.14%)
Courts trades:
168 (15.86%)
Facteur de profit:
2.87
Rendement attendu:
77.91 USD
Bénéfice moyen:
145.11 USD
Perte moyenne:
-237.49 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-5 540.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 540.68 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.58%
Prévision annuelle:
31.25%
Algo trading:
31%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.91 USD
Maximal:
6 080.88 USD (8.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.46% (6 080.88 USD)
Par fonds propres:
0.11% (1 461.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pr 549
UT100Roll 422
GBPUSD.pr 53
XAGUSD.pr 15
AUDJPY.pr 5
UK100Roll 4
CADCHF.pr 3
AUDNZD.pr 2
AUDUSD.pr 1
USDCAD.pr 1
EURUSD.pr 1
EURNZD.pr 1
US30Roll 1
EURJPY.pr 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pr 52K
UT100Roll 20K
GBPUSD.pr 9K
XAGUSD.pr 3.3K
AUDJPY.pr 752
UK100Roll 320
CADCHF.pr -1.8K
AUDNZD.pr -1.8K
AUDUSD.pr 630
USDCAD.pr 0
EURUSD.pr 0
EURNZD.pr -3
US30Roll -7
EURJPY.pr 660
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pr 104K
UT100Roll 339K
GBPUSD.pr 5.4K
XAGUSD.pr 1.3K
AUDJPY.pr 568
UK100Roll 6.2K
CADCHF.pr -188
AUDNZD.pr -264
AUDUSD.pr 406
USDCAD.pr -1
EURUSD.pr 37
EURNZD.pr -22
US30Roll -552
EURJPY.pr 182
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 246.02 USD
Pire transaction: -5 388 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +3 969.69 USD
Perte consécutive maximale: -5 540.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EquitiSecurities-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

..
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EquitiLowRisk
30 USD par mois
9%
0
0
USD
1.3M
USD
25
31%
1 059
82%
100%
2.86
77.91
USD
0%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.