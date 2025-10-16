- 자본
- 축소
트레이드:
2 032
이익 거래:
1 527 (75.14%)
손실 거래:
505 (24.85%)
최고의 거래:
28 526.08 USD
최악의 거래:
-18 375.68 USD
총 수익:
352 345.34 USD (2 244 600 pips)
총 손실:
-223 341.68 USD (2 870 427 pips)
연속 최대 이익:
38 (3 969.69 USD)
연속 최대 이익:
30 699.09 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.71%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
88
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
1.81
롱(주식매수):
1 603 (78.89%)
숏(주식차입매도):
429 (21.11%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
63.49 USD
평균 이익:
230.74 USD
평균 손실:
-442.26 USD
연속 최대 손실:
8 (-4 476.76 USD)
연속 최대 손실:
-60 577.28 USD (4)
월별 성장률:
4.06%
연간 예측:
49.22%
Algo 트레이딩:
25%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16.91 USD
최대한의:
71 096.88 USD (56.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.28% (71 096.88 USD)
자본금별:
7.14% (95 428.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|1108
|UT100Roll
|789
|GBPUSD.pr
|63
|XAGUSD.pr
|46
|US30Roll
|6
|AUDJPY.pr
|5
|UK100Roll
|4
|CADCHF.pr
|3
|EURUSD.pr
|2
|AUDNZD.pr
|2
|AUDUSD.pr
|1
|USDCAD.pr
|1
|EURNZD.pr
|1
|EURJPY.pr
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.pr
|77K
|UT100Roll
|38K
|GBPUSD.pr
|11K
|XAGUSD.pr
|5.3K
|US30Roll
|-338
|AUDJPY.pr
|752
|UK100Roll
|320
|CADCHF.pr
|-1.8K
|EURUSD.pr
|0
|AUDNZD.pr
|-1.8K
|AUDUSD.pr
|630
|USDCAD.pr
|0
|EURNZD.pr
|-3
|EURJPY.pr
|660
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.pr
|5K
|UT100Roll
|-628K
|GBPUSD.pr
|7.1K
|XAGUSD.pr
|4.5K
|US30Roll
|-1.8K
|AUDJPY.pr
|568
|UK100Roll
|6.2K
|CADCHF.pr
|-188
|EURUSD.pr
|28
|AUDNZD.pr
|-264
|AUDUSD.pr
|406
|USDCAD.pr
|-1
|EURNZD.pr
|-22
|EURJPY.pr
|182
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +28 526.08 USD
최악의 거래: -18 376 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +3 969.69 USD
연속 최대 손실: -4 476.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EquitiSecurities-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
..
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
15%
0
0
USD
USD
1M
USD
USD
37
25%
2 032
75%
100%
1.57
63.49
USD
USD
7%
1:500