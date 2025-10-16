시그널섹션
SYED MUHAMMAD AZIM

EquitiLowRisk

SYED MUHAMMAD AZIM
0 리뷰
안정성
37
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 15%
EquitiSecurities-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 032
이익 거래:
1 527 (75.14%)
손실 거래:
505 (24.85%)
최고의 거래:
28 526.08 USD
최악의 거래:
-18 375.68 USD
총 수익:
352 345.34 USD (2 244 600 pips)
총 손실:
-223 341.68 USD (2 870 427 pips)
연속 최대 이익:
38 (3 969.69 USD)
연속 최대 이익:
30 699.09 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.71%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
88
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
1.81
롱(주식매수):
1 603 (78.89%)
숏(주식차입매도):
429 (21.11%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
63.49 USD
평균 이익:
230.74 USD
평균 손실:
-442.26 USD
연속 최대 손실:
8 (-4 476.76 USD)
연속 최대 손실:
-60 577.28 USD (4)
월별 성장률:
4.06%
연간 예측:
49.22%
Algo 트레이딩:
25%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16.91 USD
최대한의:
71 096.88 USD (56.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.28% (71 096.88 USD)
자본금별:
7.14% (95 428.31 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.pr 1108
UT100Roll 789
GBPUSD.pr 63
XAGUSD.pr 46
US30Roll 6
AUDJPY.pr 5
UK100Roll 4
CADCHF.pr 3
EURUSD.pr 2
AUDNZD.pr 2
AUDUSD.pr 1
USDCAD.pr 1
EURNZD.pr 1
EURJPY.pr 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.pr 77K
UT100Roll 38K
GBPUSD.pr 11K
XAGUSD.pr 5.3K
US30Roll -338
AUDJPY.pr 752
UK100Roll 320
CADCHF.pr -1.8K
EURUSD.pr 0
AUDNZD.pr -1.8K
AUDUSD.pr 630
USDCAD.pr 0
EURNZD.pr -3
EURJPY.pr 660
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.pr 5K
UT100Roll -628K
GBPUSD.pr 7.1K
XAGUSD.pr 4.5K
US30Roll -1.8K
AUDJPY.pr 568
UK100Roll 6.2K
CADCHF.pr -188
EURUSD.pr 28
AUDNZD.pr -264
AUDUSD.pr 406
USDCAD.pr -1
EURNZD.pr -22
EURJPY.pr 182
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +28 526.08 USD
최악의 거래: -18 376 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +3 969.69 USD
연속 최대 손실: -4 476.76 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EquitiSecurities-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

