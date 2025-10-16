SinaisSeções
SYED MUHAMMAD AZIM

EquitiLowRisk

SYED MUHAMMAD AZIM
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 15%
EquitiSecurities-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 032
Negociações com lucro:
1 527 (75.14%)
Negociações com perda:
505 (24.85%)
Melhor negociação:
28 526.08 USD
Pior negociação:
-18 375.68 USD
Lucro bruto:
352 345.34 USD (2 244 600 pips)
Perda bruta:
-223 341.68 USD (2 870 427 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (3 969.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30 699.09 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.71%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
88
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
1.81
Negociações longas:
1 603 (78.89%)
Negociações curtas:
429 (21.11%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
63.49 USD
Lucro médio:
230.74 USD
Perda média:
-442.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-4 476.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60 577.28 USD (4)
Crescimento mensal:
4.06%
Previsão anual:
49.22%
Algotrading:
25%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.91 USD
Máximo:
71 096.88 USD (56.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.28% (71 096.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.14% (95 428.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pr 1108
UT100Roll 789
GBPUSD.pr 63
XAGUSD.pr 46
US30Roll 6
AUDJPY.pr 5
UK100Roll 4
CADCHF.pr 3
EURUSD.pr 2
AUDNZD.pr 2
AUDUSD.pr 1
USDCAD.pr 1
EURNZD.pr 1
EURJPY.pr 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pr 77K
UT100Roll 38K
GBPUSD.pr 11K
XAGUSD.pr 5.3K
US30Roll -338
AUDJPY.pr 752
UK100Roll 320
CADCHF.pr -1.8K
EURUSD.pr 0
AUDNZD.pr -1.8K
AUDUSD.pr 630
USDCAD.pr 0
EURNZD.pr -3
EURJPY.pr 660
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pr 5K
UT100Roll -628K
GBPUSD.pr 7.1K
XAGUSD.pr 4.5K
US30Roll -1.8K
AUDJPY.pr 568
UK100Roll 6.2K
CADCHF.pr -188
EURUSD.pr 28
AUDNZD.pr -264
AUDUSD.pr 406
USDCAD.pr -1
EURNZD.pr -22
EURJPY.pr 182
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28 526.08 USD
Pior negociação: -18 376 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +3 969.69 USD
Máxima perda consecutiva: -4 476.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EquitiSecurities-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EquitiLowRisk
30 USD por mês
15%
0
0
USD
1M
USD
37
25%
2 032
75%
100%
1.57
63.49
USD
7%
1:500
Copiar

