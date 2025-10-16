- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 032
Negociações com lucro:
1 527 (75.14%)
Negociações com perda:
505 (24.85%)
Melhor negociação:
28 526.08 USD
Pior negociação:
-18 375.68 USD
Lucro bruto:
352 345.34 USD (2 244 600 pips)
Perda bruta:
-223 341.68 USD (2 870 427 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (3 969.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30 699.09 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.71%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
88
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
1.81
Negociações longas:
1 603 (78.89%)
Negociações curtas:
429 (21.11%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
63.49 USD
Lucro médio:
230.74 USD
Perda média:
-442.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-4 476.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60 577.28 USD (4)
Crescimento mensal:
4.06%
Previsão anual:
49.22%
Algotrading:
25%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.91 USD
Máximo:
71 096.88 USD (56.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.28% (71 096.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.14% (95 428.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|1108
|UT100Roll
|789
|GBPUSD.pr
|63
|XAGUSD.pr
|46
|US30Roll
|6
|AUDJPY.pr
|5
|UK100Roll
|4
|CADCHF.pr
|3
|EURUSD.pr
|2
|AUDNZD.pr
|2
|AUDUSD.pr
|1
|USDCAD.pr
|1
|EURNZD.pr
|1
|EURJPY.pr
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pr
|77K
|UT100Roll
|38K
|GBPUSD.pr
|11K
|XAGUSD.pr
|5.3K
|US30Roll
|-338
|AUDJPY.pr
|752
|UK100Roll
|320
|CADCHF.pr
|-1.8K
|EURUSD.pr
|0
|AUDNZD.pr
|-1.8K
|AUDUSD.pr
|630
|USDCAD.pr
|0
|EURNZD.pr
|-3
|EURJPY.pr
|660
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pr
|5K
|UT100Roll
|-628K
|GBPUSD.pr
|7.1K
|XAGUSD.pr
|4.5K
|US30Roll
|-1.8K
|AUDJPY.pr
|568
|UK100Roll
|6.2K
|CADCHF.pr
|-188
|EURUSD.pr
|28
|AUDNZD.pr
|-264
|AUDUSD.pr
|406
|USDCAD.pr
|-1
|EURNZD.pr
|-22
|EURJPY.pr
|182
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28 526.08 USD
Pior negociação: -18 376 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +3 969.69 USD
Máxima perda consecutiva: -4 476.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EquitiSecurities-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
..
Sem comentários
