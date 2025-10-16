信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EquitiLowRisk
SYED MUHAMMAD AZIM

EquitiLowRisk

SYED MUHAMMAD AZIM
0条评论
可靠性
37
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 15%
EquitiSecurities-Live 3
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 032
盈利交易:
1 527 (75.14%)
亏损交易:
505 (24.85%)
最好交易:
28 526.08 USD
最差交易:
-18 375.68 USD
毛利:
352 345.34 USD (2 244 600 pips)
毛利亏损:
-223 341.68 USD (2 870 427 pips)
最大连续赢利:
38 (3 969.69 USD)
最大连续盈利:
30 699.09 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.71%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
88
平均持有时间:
13 小时
采收率:
1.81
长期交易:
1 603 (78.89%)
短期交易:
429 (21.11%)
利润因子:
1.58
预期回报:
63.49 USD
平均利润:
230.74 USD
平均损失:
-442.26 USD
最大连续失误:
8 (-4 476.76 USD)
最大连续亏损:
-60 577.28 USD (4)
每月增长:
4.06%
年度预测:
49.22%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
16.91 USD
最大值:
71 096.88 USD (56.26%)
相对跌幅:
结余:
5.28% (71 096.88 USD)
净值:
7.14% (95 428.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pr 1108
UT100Roll 789
GBPUSD.pr 63
XAGUSD.pr 46
US30Roll 6
AUDJPY.pr 5
UK100Roll 4
CADCHF.pr 3
EURUSD.pr 2
AUDNZD.pr 2
AUDUSD.pr 1
USDCAD.pr 1
EURNZD.pr 1
EURJPY.pr 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pr 77K
UT100Roll 38K
GBPUSD.pr 11K
XAGUSD.pr 5.3K
US30Roll -338
AUDJPY.pr 752
UK100Roll 320
CADCHF.pr -1.8K
EURUSD.pr 0
AUDNZD.pr -1.8K
AUDUSD.pr 630
USDCAD.pr 0
EURNZD.pr -3
EURJPY.pr 660
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pr 5K
UT100Roll -628K
GBPUSD.pr 7.1K
XAGUSD.pr 4.5K
US30Roll -1.8K
AUDJPY.pr 568
UK100Roll 6.2K
CADCHF.pr -188
EURUSD.pr 28
AUDNZD.pr -264
AUDUSD.pr 406
USDCAD.pr -1
EURNZD.pr -22
EURJPY.pr 182
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +28 526.08 USD
最差交易: -18 376 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +3 969.69 USD
最大连续亏损: -4 476.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EquitiSecurities-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

..
没有评论
2025.12.09 13:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.10.22 17:02
No swaps are charged on the signal account
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
EquitiLowRisk
每月30 USD
15%
0
0
USD
1M
USD
37
25%
2 032
75%
100%
1.57
63.49
USD
7%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载