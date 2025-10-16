- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 032
盈利交易:
1 527 (75.14%)
亏损交易:
505 (24.85%)
最好交易:
28 526.08 USD
最差交易:
-18 375.68 USD
毛利:
352 345.34 USD (2 244 600 pips)
毛利亏损:
-223 341.68 USD (2 870 427 pips)
最大连续赢利:
38 (3 969.69 USD)
最大连续盈利:
30 699.09 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.71%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
88
平均持有时间:
13 小时
采收率:
1.81
长期交易:
1 603 (78.89%)
短期交易:
429 (21.11%)
利润因子:
1.58
预期回报:
63.49 USD
平均利润:
230.74 USD
平均损失:
-442.26 USD
最大连续失误:
8 (-4 476.76 USD)
最大连续亏损:
-60 577.28 USD (4)
每月增长:
4.06%
年度预测:
49.22%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
16.91 USD
最大值:
71 096.88 USD (56.26%)
相对跌幅:
结余:
5.28% (71 096.88 USD)
净值:
7.14% (95 428.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|1108
|UT100Roll
|789
|GBPUSD.pr
|63
|XAGUSD.pr
|46
|US30Roll
|6
|AUDJPY.pr
|5
|UK100Roll
|4
|CADCHF.pr
|3
|EURUSD.pr
|2
|AUDNZD.pr
|2
|AUDUSD.pr
|1
|USDCAD.pr
|1
|EURNZD.pr
|1
|EURJPY.pr
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pr
|77K
|UT100Roll
|38K
|GBPUSD.pr
|11K
|XAGUSD.pr
|5.3K
|US30Roll
|-338
|AUDJPY.pr
|752
|UK100Roll
|320
|CADCHF.pr
|-1.8K
|EURUSD.pr
|0
|AUDNZD.pr
|-1.8K
|AUDUSD.pr
|630
|USDCAD.pr
|0
|EURNZD.pr
|-3
|EURJPY.pr
|660
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pr
|5K
|UT100Roll
|-628K
|GBPUSD.pr
|7.1K
|XAGUSD.pr
|4.5K
|US30Roll
|-1.8K
|AUDJPY.pr
|568
|UK100Roll
|6.2K
|CADCHF.pr
|-188
|EURUSD.pr
|28
|AUDNZD.pr
|-264
|AUDUSD.pr
|406
|USDCAD.pr
|-1
|EURNZD.pr
|-22
|EURJPY.pr
|182
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28 526.08 USD
最差交易: -18 376 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +3 969.69 USD
最大连续亏损: -4 476.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EquitiSecurities-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
1M
USD
USD
37
25%
2 032
75%
100%
1.57
63.49
USD
USD
7%
1:500