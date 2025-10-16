- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 032
Прибыльных трейдов:
1 527 (75.14%)
Убыточных трейдов:
505 (24.85%)
Лучший трейд:
28 526.08 USD
Худший трейд:
-18 375.68 USD
Общая прибыль:
352 345.34 USD (2 244 600 pips)
Общий убыток:
-223 341.68 USD (2 870 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (3 969.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
30 699.09 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.71%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
88
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.81
Длинных трейдов:
1 603 (78.89%)
Коротких трейдов:
429 (21.11%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
63.49 USD
Средняя прибыль:
230.74 USD
Средний убыток:
-442.26 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-4 476.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-60 577.28 USD (4)
Прирост в месяц:
4.06%
Годовой прогноз:
49.22%
Алготрейдинг:
25%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.91 USD
Максимальная:
71 096.88 USD (56.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.28% (71 096.88 USD)
По эквити:
7.14% (95 428.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|1108
|UT100Roll
|789
|GBPUSD.pr
|63
|XAGUSD.pr
|46
|US30Roll
|6
|AUDJPY.pr
|5
|UK100Roll
|4
|CADCHF.pr
|3
|EURUSD.pr
|2
|AUDNZD.pr
|2
|AUDUSD.pr
|1
|USDCAD.pr
|1
|EURNZD.pr
|1
|EURJPY.pr
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pr
|77K
|UT100Roll
|38K
|GBPUSD.pr
|11K
|XAGUSD.pr
|5.3K
|US30Roll
|-338
|AUDJPY.pr
|752
|UK100Roll
|320
|CADCHF.pr
|-1.8K
|EURUSD.pr
|0
|AUDNZD.pr
|-1.8K
|AUDUSD.pr
|630
|USDCAD.pr
|0
|EURNZD.pr
|-3
|EURJPY.pr
|660
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pr
|5K
|UT100Roll
|-628K
|GBPUSD.pr
|7.1K
|XAGUSD.pr
|4.5K
|US30Roll
|-1.8K
|AUDJPY.pr
|568
|UK100Roll
|6.2K
|CADCHF.pr
|-188
|EURUSD.pr
|28
|AUDNZD.pr
|-264
|AUDUSD.pr
|406
|USDCAD.pr
|-1
|EURNZD.pr
|-22
|EURJPY.pr
|182
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28 526.08 USD
Худший трейд: -18 376 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3 969.69 USD
Макс. убыток в серии: -4 476.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EquitiSecurities-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
..
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
1M
USD
USD
37
25%
2 032
75%
100%
1.57
63.49
USD
USD
7%
1:500