SYED MUHAMMAD AZIM

EquitiLowRisk

SYED MUHAMMAD AZIM
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 15%
EquitiSecurities-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 032
Прибыльных трейдов:
1 527 (75.14%)
Убыточных трейдов:
505 (24.85%)
Лучший трейд:
28 526.08 USD
Худший трейд:
-18 375.68 USD
Общая прибыль:
352 345.34 USD (2 244 600 pips)
Общий убыток:
-223 341.68 USD (2 870 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (3 969.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
30 699.09 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.71%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
88
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.81
Длинных трейдов:
1 603 (78.89%)
Коротких трейдов:
429 (21.11%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
63.49 USD
Средняя прибыль:
230.74 USD
Средний убыток:
-442.26 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-4 476.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-60 577.28 USD (4)
Прирост в месяц:
4.06%
Годовой прогноз:
49.22%
Алготрейдинг:
25%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.91 USD
Максимальная:
71 096.88 USD (56.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.28% (71 096.88 USD)
По эквити:
7.14% (95 428.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pr 1108
UT100Roll 789
GBPUSD.pr 63
XAGUSD.pr 46
US30Roll 6
AUDJPY.pr 5
UK100Roll 4
CADCHF.pr 3
EURUSD.pr 2
AUDNZD.pr 2
AUDUSD.pr 1
USDCAD.pr 1
EURNZD.pr 1
EURJPY.pr 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pr 77K
UT100Roll 38K
GBPUSD.pr 11K
XAGUSD.pr 5.3K
US30Roll -338
AUDJPY.pr 752
UK100Roll 320
CADCHF.pr -1.8K
EURUSD.pr 0
AUDNZD.pr -1.8K
AUDUSD.pr 630
USDCAD.pr 0
EURNZD.pr -3
EURJPY.pr 660
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pr 5K
UT100Roll -628K
GBPUSD.pr 7.1K
XAGUSD.pr 4.5K
US30Roll -1.8K
AUDJPY.pr 568
UK100Roll 6.2K
CADCHF.pr -188
EURUSD.pr 28
AUDNZD.pr -264
AUDUSD.pr 406
USDCAD.pr -1
EURNZD.pr -22
EURJPY.pr 182
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28 526.08 USD
Худший трейд: -18 376 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3 969.69 USD
Макс. убыток в серии: -4 476.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EquitiSecurities-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.09 13:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.10.22 17:02
No swaps are charged on the signal account
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.