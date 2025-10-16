SignaleKategorien
SYED MUHAMMAD AZIM

EquitiLowRisk

SYED MUHAMMAD AZIM
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 15%
EquitiSecurities-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 032
Gewinntrades:
1 527 (75.14%)
Verlusttrades:
505 (24.85%)
Bester Trade:
28 526.08 USD
Schlechtester Trade:
-18 375.68 USD
Bruttoprofit:
352 345.34 USD (2 244 600 pips)
Bruttoverlust:
-223 341.68 USD (2 870 427 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (3 969.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30 699.09 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.71%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
88
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
1.81
Long-Positionen:
1 603 (78.89%)
Short-Positionen:
429 (21.11%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
63.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
230.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-442.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-4 476.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60 577.28 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.06%
Jahresprognose:
49.22%
Algo-Trading:
25%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
16.91 USD
Maximaler:
71 096.88 USD (56.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.28% (71 096.88 USD)
Kapital:
7.14% (95 428.31 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pr 1108
UT100Roll 789
GBPUSD.pr 63
XAGUSD.pr 46
US30Roll 6
AUDJPY.pr 5
UK100Roll 4
CADCHF.pr 3
EURUSD.pr 2
AUDNZD.pr 2
AUDUSD.pr 1
USDCAD.pr 1
EURNZD.pr 1
EURJPY.pr 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pr 77K
UT100Roll 38K
GBPUSD.pr 11K
XAGUSD.pr 5.3K
US30Roll -338
AUDJPY.pr 752
UK100Roll 320
CADCHF.pr -1.8K
EURUSD.pr 0
AUDNZD.pr -1.8K
AUDUSD.pr 630
USDCAD.pr 0
EURNZD.pr -3
EURJPY.pr 660
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pr 5K
UT100Roll -628K
GBPUSD.pr 7.1K
XAGUSD.pr 4.5K
US30Roll -1.8K
AUDJPY.pr 568
UK100Roll 6.2K
CADCHF.pr -188
EURUSD.pr 28
AUDNZD.pr -264
AUDUSD.pr 406
USDCAD.pr -1
EURNZD.pr -22
EURJPY.pr 182
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28 526.08 USD
Schlechtester Trade: -18 376 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 969.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 476.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EquitiSecurities-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

..
Keine Bewertungen
2025.12.09 13:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.10.22 17:02
No swaps are charged on the signal account
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.