シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EquitiLowRisk
SYED MUHAMMAD AZIM

EquitiLowRisk

SYED MUHAMMAD AZIM
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 15%
EquitiSecurities-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 032
利益トレード:
1 527 (75.14%)
損失トレード:
505 (24.85%)
ベストトレード:
28 526.08 USD
最悪のトレード:
-18 375.68 USD
総利益:
352 345.34 USD (2 244 600 pips)
総損失:
-223 341.68 USD (2 870 427 pips)
最大連続の勝ち:
38 (3 969.69 USD)
最大連続利益:
30 699.09 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.71%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
88
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
1.81
長いトレード:
1 603 (78.89%)
短いトレード:
429 (21.11%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
63.49 USD
平均利益:
230.74 USD
平均損失:
-442.26 USD
最大連続の負け:
8 (-4 476.76 USD)
最大連続損失:
-60 577.28 USD (4)
月間成長:
4.06%
年間予想:
49.22%
アルゴリズム取引:
25%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.91 USD
最大の:
71 096.88 USD (56.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.28% (71 096.88 USD)
エクイティによる:
7.14% (95 428.31 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.pr 1108
UT100Roll 789
GBPUSD.pr 63
XAGUSD.pr 46
US30Roll 6
AUDJPY.pr 5
UK100Roll 4
CADCHF.pr 3
EURUSD.pr 2
AUDNZD.pr 2
AUDUSD.pr 1
USDCAD.pr 1
EURNZD.pr 1
EURJPY.pr 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.pr 77K
UT100Roll 38K
GBPUSD.pr 11K
XAGUSD.pr 5.3K
US30Roll -338
AUDJPY.pr 752
UK100Roll 320
CADCHF.pr -1.8K
EURUSD.pr 0
AUDNZD.pr -1.8K
AUDUSD.pr 630
USDCAD.pr 0
EURNZD.pr -3
EURJPY.pr 660
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.pr 5K
UT100Roll -628K
GBPUSD.pr 7.1K
XAGUSD.pr 4.5K
US30Roll -1.8K
AUDJPY.pr 568
UK100Roll 6.2K
CADCHF.pr -188
EURUSD.pr 28
AUDNZD.pr -264
AUDUSD.pr 406
USDCAD.pr -1
EURNZD.pr -22
EURJPY.pr 182
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28 526.08 USD
最悪のトレード: -18 376 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +3 969.69 USD
最大連続損失: -4 476.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EquitiSecurities-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

..
レビューなし
2025.12.09 13:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.10.22 17:02
No swaps are charged on the signal account
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください