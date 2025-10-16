- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 032
利益トレード:
1 527 (75.14%)
損失トレード:
505 (24.85%)
ベストトレード:
28 526.08 USD
最悪のトレード:
-18 375.68 USD
総利益:
352 345.34 USD (2 244 600 pips)
総損失:
-223 341.68 USD (2 870 427 pips)
最大連続の勝ち:
38 (3 969.69 USD)
最大連続利益:
30 699.09 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.71%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
88
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
1.81
長いトレード:
1 603 (78.89%)
短いトレード:
429 (21.11%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
63.49 USD
平均利益:
230.74 USD
平均損失:
-442.26 USD
最大連続の負け:
8 (-4 476.76 USD)
最大連続損失:
-60 577.28 USD (4)
月間成長:
4.06%
年間予想:
49.22%
アルゴリズム取引:
25%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.91 USD
最大の:
71 096.88 USD (56.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.28% (71 096.88 USD)
エクイティによる:
7.14% (95 428.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|1108
|UT100Roll
|789
|GBPUSD.pr
|63
|XAGUSD.pr
|46
|US30Roll
|6
|AUDJPY.pr
|5
|UK100Roll
|4
|CADCHF.pr
|3
|EURUSD.pr
|2
|AUDNZD.pr
|2
|AUDUSD.pr
|1
|USDCAD.pr
|1
|EURNZD.pr
|1
|EURJPY.pr
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pr
|77K
|UT100Roll
|38K
|GBPUSD.pr
|11K
|XAGUSD.pr
|5.3K
|US30Roll
|-338
|AUDJPY.pr
|752
|UK100Roll
|320
|CADCHF.pr
|-1.8K
|EURUSD.pr
|0
|AUDNZD.pr
|-1.8K
|AUDUSD.pr
|630
|USDCAD.pr
|0
|EURNZD.pr
|-3
|EURJPY.pr
|660
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pr
|5K
|UT100Roll
|-628K
|GBPUSD.pr
|7.1K
|XAGUSD.pr
|4.5K
|US30Roll
|-1.8K
|AUDJPY.pr
|568
|UK100Roll
|6.2K
|CADCHF.pr
|-188
|EURUSD.pr
|28
|AUDNZD.pr
|-264
|AUDUSD.pr
|406
|USDCAD.pr
|-1
|EURNZD.pr
|-22
|EURJPY.pr
|182
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28 526.08 USD
最悪のトレード: -18 376 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +3 969.69 USD
最大連続損失: -4 476.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EquitiSecurities-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
15%
0
0
USD
USD
1M
USD
USD
37
25%
2 032
75%
100%
1.57
63.49
USD
USD
7%
1:500