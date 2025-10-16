SeñalesSecciones
SYED MUHAMMAD AZIM

EquitiLowRisk

SYED MUHAMMAD AZIM
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 15%
EquitiSecurities-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 032
Transacciones Rentables:
1 527 (75.14%)
Transacciones Irrentables:
505 (24.85%)
Mejor transacción:
28 526.08 USD
Peor transacción:
-18 375.68 USD
Beneficio Bruto:
352 345.34 USD (2 244 600 pips)
Pérdidas Brutas:
-223 341.68 USD (2 870 427 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (3 969.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30 699.09 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.71%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
88
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
1.81
Transacciones Largas:
1 603 (78.89%)
Transacciones Cortas:
429 (21.11%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
63.49 USD
Beneficio medio:
230.74 USD
Pérdidas medias:
-442.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-4 476.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60 577.28 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.06%
Pronóstico anual:
49.22%
Trading algorítmico:
25%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.91 USD
Máxima:
71 096.88 USD (56.26%)
Reducción relativa:
De balance:
5.28% (71 096.88 USD)
De fondos:
7.14% (95 428.31 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.pr 1108
UT100Roll 789
GBPUSD.pr 63
XAGUSD.pr 46
US30Roll 6
AUDJPY.pr 5
UK100Roll 4
CADCHF.pr 3
EURUSD.pr 2
AUDNZD.pr 2
AUDUSD.pr 1
USDCAD.pr 1
EURNZD.pr 1
EURJPY.pr 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.pr 77K
UT100Roll 38K
GBPUSD.pr 11K
XAGUSD.pr 5.3K
US30Roll -338
AUDJPY.pr 752
UK100Roll 320
CADCHF.pr -1.8K
EURUSD.pr 0
AUDNZD.pr -1.8K
AUDUSD.pr 630
USDCAD.pr 0
EURNZD.pr -3
EURJPY.pr 660
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.pr 5K
UT100Roll -628K
GBPUSD.pr 7.1K
XAGUSD.pr 4.5K
US30Roll -1.8K
AUDJPY.pr 568
UK100Roll 6.2K
CADCHF.pr -188
EURUSD.pr 28
AUDNZD.pr -264
AUDUSD.pr 406
USDCAD.pr -1
EURNZD.pr -22
EURJPY.pr 182
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28 526.08 USD
Peor transacción: -18 376 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +3 969.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 476.76 USD

No hay comentarios
