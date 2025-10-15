SinyallerBölümler
Xuan Hao Nguyen

Nguyen Xuan Hao

Xuan Hao Nguyen
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 123%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
600
Kârla kapanan işlemler:
345 (57.50%)
Zararla kapanan işlemler:
255 (42.50%)
En iyi işlem:
17 567.00 USD
En kötü işlem:
-2 960.74 USD
Brüt kâr:
123 609.40 USD (8 880 493 pips)
Brüt zarar:
-86 574.20 USD (7 673 447 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (1 289.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 072.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
27.88%
Maks. mevduat yükü:
0.40%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
465 (77.50%)
Satış işlemleri:
135 (22.50%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
61.73 USD
Ortalama kâr:
358.29 USD
Ortalama zarar:
-339.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-1 303.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14 324.23 USD (24)
Aylık büyüme:
6.15%
Yıllık tahmin:
74.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 233.00 USD
Maksimum:
25 735.45 USD (37.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.01% (25 735.45 USD)
Varlığa göre:
0.24% (161.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-P 344
BTCUSD 176
ETHUSD 30
LNKUSD 16
SOLUSD 11
XRPUSD 11
USOUSD-P 7
XAGUSD-P 3
GBPUSD-P 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-P 26K
BTCUSD 6.6K
ETHUSD 4.4K
LNKUSD -855
SOLUSD -3.2K
XRPUSD 1.4K
USOUSD-P 1.3K
XAGUSD-P 1.4K
GBPUSD-P -298
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-P 82K
BTCUSD 1M
ETHUSD 118K
LNKUSD -23
SOLUSD -16K
XRPUSD 14K
USOUSD-P 3.8K
XAGUSD-P 2.9K
GBPUSD-P -297
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17 567.00 USD
En kötü işlem: -2 961 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +1 289.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 303.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
Low risk Volume
İnceleme yok
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.03% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.