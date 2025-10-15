- 자본
- 축소
트레이드:
927
이익 거래:
585 (63.10%)
손실 거래:
342 (36.89%)
최고의 거래:
17 567.00 USD
최악의 거래:
-3 061.54 USD
총 수익:
186 702.92 USD (15 178 760 pips)
총 손실:
-136 009.92 USD (11 947 950 pips)
연속 최대 이익:
36 (5 406.14 USD)
연속 최대 이익:
19 072.00 USD (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
42.43%
최대 입금량:
6.12%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.97
롱(주식매수):
666 (71.84%)
숏(주식차입매도):
261 (28.16%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
54.69 USD
평균 이익:
319.15 USD
평균 손실:
-397.69 USD
연속 최대 손실:
38 (-1 303.86 USD)
연속 최대 손실:
-14 324.23 USD (24)
월별 성장률:
14.68%
연간 예측:
178.11%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 233.00 USD
최대한의:
25 735.45 USD (37.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.01% (25 735.45 USD)
자본금별:
14.17% (4 412.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|567
|BTCUSD
|240
|XAGUSD-P
|32
|ETHUSD
|30
|LNKUSD
|16
|USOUSD-P
|13
|SOLUSD
|11
|XRPUSD
|11
|GBPUSD-P
|6
|EURJPY-P
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-P
|39K
|BTCUSD
|7.5K
|XAGUSD-P
|3.7K
|ETHUSD
|4.4K
|LNKUSD
|-855
|USOUSD-P
|-593
|SOLUSD
|-3.2K
|XRPUSD
|1.4K
|GBPUSD-P
|-114
|EURJPY-P
|-258
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-P
|251K
|BTCUSD
|2.9M
|XAGUSD-P
|9.6K
|ETHUSD
|118K
|LNKUSD
|-23
|USOUSD-P
|1.9K
|SOLUSD
|-16K
|XRPUSD
|14K
|GBPUSD-P
|465
|EURJPY-P
|-388
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17 567.00 USD
최악의 거래: -3 062 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +5 406.14 USD
연속 최대 손실: -1 303.86 USD
Low risk Volume
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
191%
0
0
USD
USD
35K
USD
USD
28
0%
927
63%
42%
1.37
54.69
USD
USD
37%
1:500