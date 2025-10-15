SignaleKategorien
Xuan Hao Nguyen

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 191%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
927
Gewinntrades:
585 (63.10%)
Verlusttrades:
342 (36.89%)
Bester Trade:
17 567.00 USD
Schlechtester Trade:
-3 061.54 USD
Bruttoprofit:
186 702.92 USD (15 178 760 pips)
Bruttoverlust:
-136 009.92 USD (11 947 950 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (5 406.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19 072.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
42.43%
Max deposit load:
6.12%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.97
Long-Positionen:
666 (71.84%)
Short-Positionen:
261 (28.16%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
54.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
319.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-397.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
38 (-1 303.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 324.23 USD (24)
Wachstum pro Monat :
14.68%
Jahresprognose:
178.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 233.00 USD
Maximaler:
25 735.45 USD (37.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.01% (25 735.45 USD)
Kapital:
14.17% (4 412.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-P 567
BTCUSD 240
XAGUSD-P 32
ETHUSD 30
LNKUSD 16
USOUSD-P 13
SOLUSD 11
XRPUSD 11
GBPUSD-P 6
EURJPY-P 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-P 39K
BTCUSD 7.5K
XAGUSD-P 3.7K
ETHUSD 4.4K
LNKUSD -855
USOUSD-P -593
SOLUSD -3.2K
XRPUSD 1.4K
GBPUSD-P -114
EURJPY-P -258
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-P 251K
BTCUSD 2.9M
XAGUSD-P 9.6K
ETHUSD 118K
LNKUSD -23
USOUSD-P 1.9K
SOLUSD -16K
XRPUSD 14K
GBPUSD-P 465
EURJPY-P -388
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17 567.00 USD
Schlechtester Trade: -3 062 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 406.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 303.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FortunePrimeGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
Low risk Volume
Keine Bewertungen
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 12:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 03:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.03% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
