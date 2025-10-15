- Wachstum
Trades insgesamt:
927
Gewinntrades:
585 (63.10%)
Verlusttrades:
342 (36.89%)
Bester Trade:
17 567.00 USD
Schlechtester Trade:
-3 061.54 USD
Bruttoprofit:
186 702.92 USD (15 178 760 pips)
Bruttoverlust:
-136 009.92 USD (11 947 950 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (5 406.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19 072.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
42.43%
Max deposit load:
6.12%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.97
Long-Positionen:
666 (71.84%)
Short-Positionen:
261 (28.16%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
54.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
319.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-397.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
38 (-1 303.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 324.23 USD (24)
Wachstum pro Monat :
14.68%
Jahresprognose:
178.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 233.00 USD
Maximaler:
25 735.45 USD (37.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.01% (25 735.45 USD)
Kapital:
14.17% (4 412.06 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|567
|BTCUSD
|240
|XAGUSD-P
|32
|ETHUSD
|30
|LNKUSD
|16
|USOUSD-P
|13
|SOLUSD
|11
|XRPUSD
|11
|GBPUSD-P
|6
|EURJPY-P
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-P
|39K
|BTCUSD
|7.5K
|XAGUSD-P
|3.7K
|ETHUSD
|4.4K
|LNKUSD
|-855
|USOUSD-P
|-593
|SOLUSD
|-3.2K
|XRPUSD
|1.4K
|GBPUSD-P
|-114
|EURJPY-P
|-258
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-P
|251K
|BTCUSD
|2.9M
|XAGUSD-P
|9.6K
|ETHUSD
|118K
|LNKUSD
|-23
|USOUSD-P
|1.9K
|SOLUSD
|-16K
|XRPUSD
|14K
|GBPUSD-P
|465
|EURJPY-P
|-388
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Bester Trade: +17 567.00 USD
Schlechtester Trade: -3 062 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 406.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 303.86 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FortunePrimeGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
