交易:
927
盈利交易:
585 (63.10%)
亏损交易:
342 (36.89%)
最好交易:
17 567.00 USD
最差交易:
-3 061.54 USD
毛利:
186 702.92 USD (15 178 760 pips)
毛利亏损:
-136 009.92 USD (11 947 950 pips)
最大连续赢利:
36 (5 406.14 USD)
最大连续盈利:
19 072.00 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
42.43%
最大入金加载:
6.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
55
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.97
长期交易:
666 (71.84%)
短期交易:
261 (28.16%)
利润因子:
1.37
预期回报:
54.69 USD
平均利润:
319.15 USD
平均损失:
-397.69 USD
最大连续失误:
38 (-1 303.86 USD)
最大连续亏损:
-14 324.23 USD (24)
每月增长:
14.68%
年度预测:
178.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 233.00 USD
最大值:
25 735.45 USD (37.01%)
相对跌幅:
结余:
37.01% (25 735.45 USD)
净值:
14.17% (4 412.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|567
|BTCUSD
|240
|XAGUSD-P
|32
|ETHUSD
|30
|LNKUSD
|16
|USOUSD-P
|13
|SOLUSD
|11
|XRPUSD
|11
|GBPUSD-P
|6
|EURJPY-P
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-P
|39K
|BTCUSD
|7.5K
|XAGUSD-P
|3.7K
|ETHUSD
|4.4K
|LNKUSD
|-855
|USOUSD-P
|-593
|SOLUSD
|-3.2K
|XRPUSD
|1.4K
|GBPUSD-P
|-114
|EURJPY-P
|-258
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-P
|251K
|BTCUSD
|2.9M
|XAGUSD-P
|9.6K
|ETHUSD
|118K
|LNKUSD
|-23
|USOUSD-P
|1.9K
|SOLUSD
|-16K
|XRPUSD
|14K
|GBPUSD-P
|465
|EURJPY-P
|-388
Low risk Volume
