Xuan Hao Nguyen

Nguyen Xuan Hao

Xuan Hao Nguyen
0条评论
可靠性
28
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 191%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
927
盈利交易:
585 (63.10%)
亏损交易:
342 (36.89%)
最好交易:
17 567.00 USD
最差交易:
-3 061.54 USD
毛利:
186 702.92 USD (15 178 760 pips)
毛利亏损:
-136 009.92 USD (11 947 950 pips)
最大连续赢利:
36 (5 406.14 USD)
最大连续盈利:
19 072.00 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
42.43%
最大入金加载:
6.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
55
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.97
长期交易:
666 (71.84%)
短期交易:
261 (28.16%)
利润因子:
1.37
预期回报:
54.69 USD
平均利润:
319.15 USD
平均损失:
-397.69 USD
最大连续失误:
38 (-1 303.86 USD)
最大连续亏损:
-14 324.23 USD (24)
每月增长:
14.68%
年度预测:
178.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 233.00 USD
最大值:
25 735.45 USD (37.01%)
相对跌幅:
结余:
37.01% (25 735.45 USD)
净值:
14.17% (4 412.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-P 567
BTCUSD 240
XAGUSD-P 32
ETHUSD 30
LNKUSD 16
USOUSD-P 13
SOLUSD 11
XRPUSD 11
GBPUSD-P 6
EURJPY-P 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-P 39K
BTCUSD 7.5K
XAGUSD-P 3.7K
ETHUSD 4.4K
LNKUSD -855
USOUSD-P -593
SOLUSD -3.2K
XRPUSD 1.4K
GBPUSD-P -114
EURJPY-P -258
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-P 251K
BTCUSD 2.9M
XAGUSD-P 9.6K
ETHUSD 118K
LNKUSD -23
USOUSD-P 1.9K
SOLUSD -16K
XRPUSD 14K
GBPUSD-P 465
EURJPY-P -388
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17 567.00 USD
最差交易: -3 062 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +5 406.14 USD
最大连续亏损: -1 303.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Nguyen Xuan Hao
每月100 USD
191%
0
0
USD
35K
USD
28
0%
927
63%
42%
1.37
54.69
USD
37%
1:500
