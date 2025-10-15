- Incremento
Total de Trades:
927
Transacciones Rentables:
585 (63.10%)
Transacciones Irrentables:
342 (36.89%)
Mejor transacción:
17 567.00 USD
Peor transacción:
-3 061.54 USD
Beneficio Bruto:
186 702.92 USD (15 178 760 pips)
Pérdidas Brutas:
-136 009.92 USD (11 947 950 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (5 406.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19 072.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
42.43%
Carga máxima del depósito:
6.12%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.97
Transacciones Largas:
666 (71.84%)
Transacciones Cortas:
261 (28.16%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
54.69 USD
Beneficio medio:
319.15 USD
Pérdidas medias:
-397.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
38 (-1 303.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 324.23 USD (24)
Crecimiento al mes:
14.68%
Pronóstico anual:
178.11%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 233.00 USD
Máxima:
25 735.45 USD (37.01%)
Reducción relativa:
De balance:
37.01% (25 735.45 USD)
De fondos:
14.17% (4 412.06 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|567
|BTCUSD
|240
|XAGUSD-P
|32
|ETHUSD
|30
|LNKUSD
|16
|USOUSD-P
|13
|SOLUSD
|11
|XRPUSD
|11
|GBPUSD-P
|6
|EURJPY-P
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD-P
|39K
|BTCUSD
|7.5K
|XAGUSD-P
|3.7K
|ETHUSD
|4.4K
|LNKUSD
|-855
|USOUSD-P
|-593
|SOLUSD
|-3.2K
|XRPUSD
|1.4K
|GBPUSD-P
|-114
|EURJPY-P
|-258
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD-P
|251K
|BTCUSD
|2.9M
|XAGUSD-P
|9.6K
|ETHUSD
|118K
|LNKUSD
|-23
|USOUSD-P
|1.9K
|SOLUSD
|-16K
|XRPUSD
|14K
|GBPUSD-P
|465
|EURJPY-P
|-388
Mejor transacción: +17 567.00 USD
Peor transacción: -3 062 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 24
Beneficio máximo consecutivo: +5 406.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 303.86 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
