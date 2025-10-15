SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Nguyen Xuan Hao
Xuan Hao Nguyen

Nguyen Xuan Hao

Xuan Hao Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 191%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
927
Transacciones Rentables:
585 (63.10%)
Transacciones Irrentables:
342 (36.89%)
Mejor transacción:
17 567.00 USD
Peor transacción:
-3 061.54 USD
Beneficio Bruto:
186 702.92 USD (15 178 760 pips)
Pérdidas Brutas:
-136 009.92 USD (11 947 950 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (5 406.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19 072.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
42.43%
Carga máxima del depósito:
6.12%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.97
Transacciones Largas:
666 (71.84%)
Transacciones Cortas:
261 (28.16%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
54.69 USD
Beneficio medio:
319.15 USD
Pérdidas medias:
-397.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
38 (-1 303.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 324.23 USD (24)
Crecimiento al mes:
14.68%
Pronóstico anual:
178.11%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 233.00 USD
Máxima:
25 735.45 USD (37.01%)
Reducción relativa:
De balance:
37.01% (25 735.45 USD)
De fondos:
14.17% (4 412.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-P 567
BTCUSD 240
XAGUSD-P 32
ETHUSD 30
LNKUSD 16
USOUSD-P 13
SOLUSD 11
XRPUSD 11
GBPUSD-P 6
EURJPY-P 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-P 39K
BTCUSD 7.5K
XAGUSD-P 3.7K
ETHUSD 4.4K
LNKUSD -855
USOUSD-P -593
SOLUSD -3.2K
XRPUSD 1.4K
GBPUSD-P -114
EURJPY-P -258
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-P 251K
BTCUSD 2.9M
XAGUSD-P 9.6K
ETHUSD 118K
LNKUSD -23
USOUSD-P 1.9K
SOLUSD -16K
XRPUSD 14K
GBPUSD-P 465
EURJPY-P -388
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17 567.00 USD
Peor transacción: -3 062 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 24
Beneficio máximo consecutivo: +5 406.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 303.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Low risk Volume
No hay comentarios
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 12:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 03:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.03% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Nguyen Xuan Hao
100 USD al mes
191%
0
0
USD
35K
USD
28
0%
927
63%
42%
1.37
54.69
USD
37%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.