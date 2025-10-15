СигналыРазделы
Xuan Hao Nguyen

0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 191%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
927
Прибыльных трейдов:
585 (63.10%)
Убыточных трейдов:
342 (36.89%)
Лучший трейд:
17 567.00 USD
Худший трейд:
-3 061.54 USD
Общая прибыль:
186 702.92 USD (15 178 760 pips)
Общий убыток:
-136 009.92 USD (11 947 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (5 406.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
19 072.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
42.43%
Макс. загрузка депозита:
6.12%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
666 (71.84%)
Коротких трейдов:
261 (28.16%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
54.69 USD
Средняя прибыль:
319.15 USD
Средний убыток:
-397.69 USD
Макс. серия проигрышей:
38 (-1 303.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 324.23 USD (24)
Прирост в месяц:
14.68%
Годовой прогноз:
178.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 233.00 USD
Максимальная:
25 735.45 USD (37.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.01% (25 735.45 USD)
По эквити:
14.17% (4 412.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-P 567
BTCUSD 240
XAGUSD-P 32
ETHUSD 30
LNKUSD 16
USOUSD-P 13
SOLUSD 11
XRPUSD 11
GBPUSD-P 6
EURJPY-P 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-P 39K
BTCUSD 7.5K
XAGUSD-P 3.7K
ETHUSD 4.4K
LNKUSD -855
USOUSD-P -593
SOLUSD -3.2K
XRPUSD 1.4K
GBPUSD-P -114
EURJPY-P -258
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-P 251K
BTCUSD 2.9M
XAGUSD-P 9.6K
ETHUSD 118K
LNKUSD -23
USOUSD-P 1.9K
SOLUSD -16K
XRPUSD 14K
GBPUSD-P 465
EURJPY-P -388
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17 567.00 USD
Худший трейд: -3 062 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +5 406.14 USD
Макс. убыток в серии: -1 303.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
Low risk Volume
Нет отзывов
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 12:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 03:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.03% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
