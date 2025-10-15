- Прирост
Всего трейдов:
927
Прибыльных трейдов:
585 (63.10%)
Убыточных трейдов:
342 (36.89%)
Лучший трейд:
17 567.00 USD
Худший трейд:
-3 061.54 USD
Общая прибыль:
186 702.92 USD (15 178 760 pips)
Общий убыток:
-136 009.92 USD (11 947 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (5 406.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
19 072.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
42.43%
Макс. загрузка депозита:
6.12%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
666 (71.84%)
Коротких трейдов:
261 (28.16%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
54.69 USD
Средняя прибыль:
319.15 USD
Средний убыток:
-397.69 USD
Макс. серия проигрышей:
38 (-1 303.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 324.23 USD (24)
Прирост в месяц:
14.68%
Годовой прогноз:
178.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 233.00 USD
Максимальная:
25 735.45 USD (37.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.01% (25 735.45 USD)
По эквити:
14.17% (4 412.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|567
|BTCUSD
|240
|XAGUSD-P
|32
|ETHUSD
|30
|LNKUSD
|16
|USOUSD-P
|13
|SOLUSD
|11
|XRPUSD
|11
|GBPUSD-P
|6
|EURJPY-P
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-P
|39K
|BTCUSD
|7.5K
|XAGUSD-P
|3.7K
|ETHUSD
|4.4K
|LNKUSD
|-855
|USOUSD-P
|-593
|SOLUSD
|-3.2K
|XRPUSD
|1.4K
|GBPUSD-P
|-114
|EURJPY-P
|-258
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-P
|251K
|BTCUSD
|2.9M
|XAGUSD-P
|9.6K
|ETHUSD
|118K
|LNKUSD
|-23
|USOUSD-P
|1.9K
|SOLUSD
|-16K
|XRPUSD
|14K
|GBPUSD-P
|465
|EURJPY-P
|-388
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
