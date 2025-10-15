シグナルセクション
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 191%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
927
利益トレード:
585 (63.10%)
損失トレード:
342 (36.89%)
ベストトレード:
17 567.00 USD
最悪のトレード:
-3 061.54 USD
総利益:
186 702.92 USD (15 178 760 pips)
総損失:
-136 009.92 USD (11 947 950 pips)
最大連続の勝ち:
36 (5 406.14 USD)
最大連続利益:
19 072.00 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
42.43%
最大入金額:
6.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.97
長いトレード:
666 (71.84%)
短いトレード:
261 (28.16%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
54.69 USD
平均利益:
319.15 USD
平均損失:
-397.69 USD
最大連続の負け:
38 (-1 303.86 USD)
最大連続損失:
-14 324.23 USD (24)
月間成長:
14.68%
年間予想:
178.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 233.00 USD
最大の:
25 735.45 USD (37.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.01% (25 735.45 USD)
エクイティによる:
14.17% (4 412.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-P 567
BTCUSD 240
XAGUSD-P 32
ETHUSD 30
LNKUSD 16
USOUSD-P 13
SOLUSD 11
XRPUSD 11
GBPUSD-P 6
EURJPY-P 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-P 39K
BTCUSD 7.5K
XAGUSD-P 3.7K
ETHUSD 4.4K
LNKUSD -855
USOUSD-P -593
SOLUSD -3.2K
XRPUSD 1.4K
GBPUSD-P -114
EURJPY-P -258
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-P 251K
BTCUSD 2.9M
XAGUSD-P 9.6K
ETHUSD 118K
LNKUSD -23
USOUSD-P 1.9K
SOLUSD -16K
XRPUSD 14K
GBPUSD-P 465
EURJPY-P -388
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17 567.00 USD
最悪のトレード: -3 062 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +5 406.14 USD
最大連続損失: -1 303.86 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrimeGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
Low risk Volume
レビューなし
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 12:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 03:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.03% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
