- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
927
利益トレード:
585 (63.10%)
損失トレード:
342 (36.89%)
ベストトレード:
17 567.00 USD
最悪のトレード:
-3 061.54 USD
総利益:
186 702.92 USD (15 178 760 pips)
総損失:
-136 009.92 USD (11 947 950 pips)
最大連続の勝ち:
36 (5 406.14 USD)
最大連続利益:
19 072.00 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
42.43%
最大入金額:
6.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.97
長いトレード:
666 (71.84%)
短いトレード:
261 (28.16%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
54.69 USD
平均利益:
319.15 USD
平均損失:
-397.69 USD
最大連続の負け:
38 (-1 303.86 USD)
最大連続損失:
-14 324.23 USD (24)
月間成長:
14.68%
年間予想:
178.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 233.00 USD
最大の:
25 735.45 USD (37.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.01% (25 735.45 USD)
エクイティによる:
14.17% (4 412.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|567
|BTCUSD
|240
|XAGUSD-P
|32
|ETHUSD
|30
|LNKUSD
|16
|USOUSD-P
|13
|SOLUSD
|11
|XRPUSD
|11
|GBPUSD-P
|6
|EURJPY-P
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-P
|39K
|BTCUSD
|7.5K
|XAGUSD-P
|3.7K
|ETHUSD
|4.4K
|LNKUSD
|-855
|USOUSD-P
|-593
|SOLUSD
|-3.2K
|XRPUSD
|1.4K
|GBPUSD-P
|-114
|EURJPY-P
|-258
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-P
|251K
|BTCUSD
|2.9M
|XAGUSD-P
|9.6K
|ETHUSD
|118K
|LNKUSD
|-23
|USOUSD-P
|1.9K
|SOLUSD
|-16K
|XRPUSD
|14K
|GBPUSD-P
|465
|EURJPY-P
|-388
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17 567.00 USD
最悪のトレード: -3 062 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +5 406.14 USD
最大連続損失: -1 303.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrimeGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
Low risk Volume
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
191%
0
0
USD
USD
35K
USD
USD
28
0%
927
63%
42%
1.37
54.69
USD
USD
37%
1:500