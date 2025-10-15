SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Nguyen Xuan Hao
Xuan Hao Nguyen

Nguyen Xuan Hao

Xuan Hao Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 191%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
927
Negociações com lucro:
585 (63.10%)
Negociações com perda:
342 (36.89%)
Melhor negociação:
17 567.00 USD
Pior negociação:
-3 061.54 USD
Lucro bruto:
186 702.92 USD (15 178 760 pips)
Perda bruta:
-136 009.92 USD (11 947 950 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (5 406.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19 072.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
42.43%
Depósito máximo carregado:
6.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.97
Negociações longas:
666 (71.84%)
Negociações curtas:
261 (28.16%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
54.69 USD
Lucro médio:
319.15 USD
Perda média:
-397.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
38 (-1 303.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 324.23 USD (24)
Crescimento mensal:
14.68%
Previsão anual:
178.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 233.00 USD
Máximo:
25 735.45 USD (37.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.01% (25 735.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.17% (4 412.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-P 567
BTCUSD 240
XAGUSD-P 32
ETHUSD 30
LNKUSD 16
USOUSD-P 13
SOLUSD 11
XRPUSD 11
GBPUSD-P 6
EURJPY-P 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-P 39K
BTCUSD 7.5K
XAGUSD-P 3.7K
ETHUSD 4.4K
LNKUSD -855
USOUSD-P -593
SOLUSD -3.2K
XRPUSD 1.4K
GBPUSD-P -114
EURJPY-P -258
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-P 251K
BTCUSD 2.9M
XAGUSD-P 9.6K
ETHUSD 118K
LNKUSD -23
USOUSD-P 1.9K
SOLUSD -16K
XRPUSD 14K
GBPUSD-P 465
EURJPY-P -388
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17 567.00 USD
Pior negociação: -3 062 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +5 406.14 USD
Máxima perda consecutiva: -1 303.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Low risk Volume
Sem comentários
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 12:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 03:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.03% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Nguyen Xuan Hao
100 USD por mês
191%
0
0
USD
35K
USD
28
0%
927
63%
42%
1.37
54.69
USD
37%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.