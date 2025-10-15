- Crescimento
Negociações:
927
Negociações com lucro:
585 (63.10%)
Negociações com perda:
342 (36.89%)
Melhor negociação:
17 567.00 USD
Pior negociação:
-3 061.54 USD
Lucro bruto:
186 702.92 USD (15 178 760 pips)
Perda bruta:
-136 009.92 USD (11 947 950 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (5 406.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19 072.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
42.43%
Depósito máximo carregado:
6.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.97
Negociações longas:
666 (71.84%)
Negociações curtas:
261 (28.16%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
54.69 USD
Lucro médio:
319.15 USD
Perda média:
-397.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
38 (-1 303.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 324.23 USD (24)
Crescimento mensal:
14.68%
Previsão anual:
178.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 233.00 USD
Máximo:
25 735.45 USD (37.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.01% (25 735.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.17% (4 412.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|567
|BTCUSD
|240
|XAGUSD-P
|32
|ETHUSD
|30
|LNKUSD
|16
|USOUSD-P
|13
|SOLUSD
|11
|XRPUSD
|11
|GBPUSD-P
|6
|EURJPY-P
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-P
|39K
|BTCUSD
|7.5K
|XAGUSD-P
|3.7K
|ETHUSD
|4.4K
|LNKUSD
|-855
|USOUSD-P
|-593
|SOLUSD
|-3.2K
|XRPUSD
|1.4K
|GBPUSD-P
|-114
|EURJPY-P
|-258
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-P
|251K
|BTCUSD
|2.9M
|XAGUSD-P
|9.6K
|ETHUSD
|118K
|LNKUSD
|-23
|USOUSD-P
|1.9K
|SOLUSD
|-16K
|XRPUSD
|14K
|GBPUSD-P
|465
|EURJPY-P
|-388
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17 567.00 USD
Pior negociação: -3 062 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +5 406.14 USD
Máxima perda consecutiva: -1 303.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
100 USD por mês
191%
0
0
USD
USD
35K
USD
USD
28
0%
927
63%
42%
1.37
54.69
USD
USD
37%
1:500