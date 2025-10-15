SegnaliSezioni
Xuan Hao Nguyen

0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 123%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
600
Profit Trade:
345 (57.50%)
Loss Trade:
255 (42.50%)
Best Trade:
17 567.00 USD
Worst Trade:
-2 960.74 USD
Profitto lordo:
123 609.40 USD (8 880 493 pips)
Perdita lorda:
-86 574.20 USD (7 673 447 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (1 289.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 072.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
45.29%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
465 (77.50%)
Short Trade:
135 (22.50%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
61.73 USD
Profitto medio:
358.29 USD
Perdita media:
-339.51 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-1 303.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 324.23 USD (24)
Crescita mensile:
6.15%
Previsione annuale:
74.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 233.00 USD
Massimale:
25 735.45 USD (37.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.01% (25 735.45 USD)
Per equità:
0.38% (254.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 344
BTCUSD 176
ETHUSD 30
LNKUSD 16
SOLUSD 11
XRPUSD 11
USOUSD-P 7
XAGUSD-P 3
GBPUSD-P 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P 26K
BTCUSD 6.6K
ETHUSD 4.4K
LNKUSD -855
SOLUSD -3.2K
XRPUSD 1.4K
USOUSD-P 1.3K
XAGUSD-P 1.4K
GBPUSD-P -298
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P 82K
BTCUSD 1M
ETHUSD 118K
LNKUSD -23
SOLUSD -16K
XRPUSD 14K
USOUSD-P 3.8K
XAGUSD-P 2.9K
GBPUSD-P -297
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17 567.00 USD
Worst Trade: -2 961 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +1 289.99 USD
Massima perdita consecutiva: -1 303.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
Low risk Volume
Non ci sono recensioni
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.03% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
