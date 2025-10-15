- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
600
Profit Trade:
345 (57.50%)
Loss Trade:
255 (42.50%)
Best Trade:
17 567.00 USD
Worst Trade:
-2 960.74 USD
Profitto lordo:
123 609.40 USD (8 880 493 pips)
Perdita lorda:
-86 574.20 USD (7 673 447 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (1 289.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 072.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
45.29%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
465 (77.50%)
Short Trade:
135 (22.50%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
61.73 USD
Profitto medio:
358.29 USD
Perdita media:
-339.51 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-1 303.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 324.23 USD (24)
Crescita mensile:
6.15%
Previsione annuale:
74.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 233.00 USD
Massimale:
25 735.45 USD (37.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.01% (25 735.45 USD)
Per equità:
0.38% (254.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|344
|BTCUSD
|176
|ETHUSD
|30
|LNKUSD
|16
|SOLUSD
|11
|XRPUSD
|11
|USOUSD-P
|7
|XAGUSD-P
|3
|GBPUSD-P
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-P
|26K
|BTCUSD
|6.6K
|ETHUSD
|4.4K
|LNKUSD
|-855
|SOLUSD
|-3.2K
|XRPUSD
|1.4K
|USOUSD-P
|1.3K
|XAGUSD-P
|1.4K
|GBPUSD-P
|-298
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-P
|82K
|BTCUSD
|1M
|ETHUSD
|118K
|LNKUSD
|-23
|SOLUSD
|-16K
|XRPUSD
|14K
|USOUSD-P
|3.8K
|XAGUSD-P
|2.9K
|GBPUSD-P
|-297
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17 567.00 USD
Worst Trade: -2 961 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +1 289.99 USD
Massima perdita consecutiva: -1 303.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
