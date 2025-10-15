SignauxSections
Xuan Hao Nguyen
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 123%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
600
Bénéfice trades:
345 (57.50%)
Perte trades:
255 (42.50%)
Meilleure transaction:
17 567.00 USD
Pire transaction:
-2 960.74 USD
Bénéfice brut:
123 609.40 USD (8 880 493 pips)
Perte brute:
-86 574.20 USD (7 673 447 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (1 289.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 072.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
41.78%
Charge de dépôt maximale:
0.40%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.44
Longs trades:
465 (77.50%)
Courts trades:
135 (22.50%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
61.73 USD
Bénéfice moyen:
358.29 USD
Perte moyenne:
-339.51 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-1 303.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-14 324.23 USD (24)
Croissance mensuelle:
6.15%
Prévision annuelle:
74.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 233.00 USD
Maximal:
25 735.45 USD (37.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.01% (25 735.45 USD)
Par fonds propres:
0.31% (208.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-P 344
BTCUSD 176
ETHUSD 30
LNKUSD 16
SOLUSD 11
XRPUSD 11
USOUSD-P 7
XAGUSD-P 3
GBPUSD-P 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-P 26K
BTCUSD 6.6K
ETHUSD 4.4K
LNKUSD -855
SOLUSD -3.2K
XRPUSD 1.4K
USOUSD-P 1.3K
XAGUSD-P 1.4K
GBPUSD-P -298
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-P 82K
BTCUSD 1M
ETHUSD 118K
LNKUSD -23
SOLUSD -16K
XRPUSD 14K
USOUSD-P 3.8K
XAGUSD-P 2.9K
GBPUSD-P -297
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17 567.00 USD
Pire transaction: -2 961 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +1 289.99 USD
Perte consécutive maximale: -1 303.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
Low risk Volume
Aucun avis
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.03% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
