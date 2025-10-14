- Büyüme
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
64 (70.32%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (29.67%)
En iyi işlem:
9.60 USD
En kötü işlem:
-50.06 USD
Brüt kâr:
128.24 USD (12 035 pips)
Brüt zarar:
-166.90 USD (9 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (17.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.89 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
101.88%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
46 (50.55%)
Satış işlemleri:
45 (49.45%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.42 USD
Ortalama kâr:
2.00 USD
Ortalama zarar:
-6.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.06 USD (1)
Aylık büyüme:
-12.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.51 USD
Maksimum:
61.93 USD (49.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.75% (61.93 USD)
Varlığa göre:
10.68% (8.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.a
|8
|EURJPY.a
|6
|NZDJPY.a
|6
|CADCHF.a
|5
|GBPJPY.a
|4
|GBPCHF.a
|4
|EURUSD.a
|4
|CADJPY.a
|4
|EURGBP.a
|4
|GBPCAD.a
|4
|GBPAUD.a
|4
|BRENT_OIL.a
|3
|AUDUSD.a
|3
|AUDCHF.a
|3
|GBPUSD.a
|2
|EURCHF.a
|2
|NZDCHF.a
|2
|USDCHF.a
|2
|USDCAD.a
|2
|NZDCAD.a
|2
|EURNZD.a
|2
|US500.a
|2
|GASOLINE.a
|2
|PLATINUM.a
|2
|CORN.a
|1
|PALLADIUM.a
|1
|COPPER.a
|1
|SUGAR#11.a
|1
|CrudeOIL.a
|1
|AUDJPY.a
|1
|AUDCAD.a
|1
|CHFJPY.a
|1
|NZDUSD.a
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.a
|-1
|EURJPY.a
|3
|NZDJPY.a
|-10
|CADCHF.a
|-4
|GBPJPY.a
|-1
|GBPCHF.a
|0
|EURUSD.a
|2
|CADJPY.a
|-1
|EURGBP.a
|1
|GBPCAD.a
|0
|GBPAUD.a
|0
|BRENT_OIL.a
|18
|AUDUSD.a
|-6
|AUDCHF.a
|-1
|GBPUSD.a
|4
|EURCHF.a
|3
|NZDCHF.a
|4
|USDCHF.a
|5
|USDCAD.a
|3
|NZDCAD.a
|3
|EURNZD.a
|3
|US500.a
|8
|GASOLINE.a
|7
|PLATINUM.a
|-26
|CORN.a
|4
|PALLADIUM.a
|4
|COPPER.a
|-4
|SUGAR#11.a
|-50
|CrudeOIL.a
|-10
|AUDJPY.a
|-3
|AUDCAD.a
|1
|CHFJPY.a
|-2
|NZDUSD.a
|6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.a
|-146
|EURJPY.a
|467
|NZDJPY.a
|-1.3K
|CADCHF.a
|-319
|GBPJPY.a
|-126
|GBPCHF.a
|46
|EURUSD.a
|165
|CADJPY.a
|-8
|EURGBP.a
|113
|GBPCAD.a
|48
|GBPAUD.a
|65
|BRENT_OIL.a
|179
|AUDUSD.a
|-607
|AUDCHF.a
|0
|GBPUSD.a
|373
|EURCHF.a
|290
|NZDCHF.a
|319
|USDCHF.a
|367
|USDCAD.a
|368
|NZDCAD.a
|376
|EURNZD.a
|551
|US500.a
|775
|GASOLINE.a
|67
|PLATINUM.a
|-264
|CORN.a
|425
|PALLADIUM.a
|450
|COPPER.a
|-410
|SUGAR#11.a
|-50
|CrudeOIL.a
|-98
|AUDJPY.a
|-373
|AUDCAD.a
|180
|CHFJPY.a
|-335
|NZDUSD.a
|568
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.60 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InterTrader-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
All trades occurs if only decent conditions comes. It's not Martingale, Arbitrage or copying. Gains with maximum risk control, focus, discipline and guaranteed stop loss. Time frame H1 or H4. It's not good to be too curious about all the reasons behind price movements.
HIGH RISK INVESTMENT WARNING: Trading Foreign Exchange (Forex) is highly speculative, carries a high level of risk and may not be suitable for all investors or traders. You may sustain a loss of some or all of your invested capital, therefore, you shouldn't speculate with capital that you can't afford to lose.
min recommended amount $£€ 100 - min/max volume of a single trade is limited to 0,01 - 0,02 lot.
