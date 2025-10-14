SinyallerBölümler
Andrej Keppert

Commodities

Andrej Keppert
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -38%
InterTrader-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
64 (70.32%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (29.67%)
En iyi işlem:
9.60 USD
En kötü işlem:
-50.06 USD
Brüt kâr:
128.24 USD (12 035 pips)
Brüt zarar:
-166.90 USD (9 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (17.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.89 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
101.88%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
46 (50.55%)
Satış işlemleri:
45 (49.45%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.42 USD
Ortalama kâr:
2.00 USD
Ortalama zarar:
-6.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.06 USD (1)
Aylık büyüme:
-12.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.51 USD
Maksimum:
61.93 USD (49.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.75% (61.93 USD)
Varlığa göre:
10.68% (8.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.a 8
EURJPY.a 6
NZDJPY.a 6
CADCHF.a 5
GBPJPY.a 4
GBPCHF.a 4
EURUSD.a 4
CADJPY.a 4
EURGBP.a 4
GBPCAD.a 4
GBPAUD.a 4
BRENT_OIL.a 3
AUDUSD.a 3
AUDCHF.a 3
GBPUSD.a 2
EURCHF.a 2
NZDCHF.a 2
USDCHF.a 2
USDCAD.a 2
NZDCAD.a 2
EURNZD.a 2
US500.a 2
GASOLINE.a 2
PLATINUM.a 2
CORN.a 1
PALLADIUM.a 1
COPPER.a 1
SUGAR#11.a 1
CrudeOIL.a 1
AUDJPY.a 1
AUDCAD.a 1
CHFJPY.a 1
NZDUSD.a 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.a -1
EURJPY.a 3
NZDJPY.a -10
CADCHF.a -4
GBPJPY.a -1
GBPCHF.a 0
EURUSD.a 2
CADJPY.a -1
EURGBP.a 1
GBPCAD.a 0
GBPAUD.a 0
BRENT_OIL.a 18
AUDUSD.a -6
AUDCHF.a -1
GBPUSD.a 4
EURCHF.a 3
NZDCHF.a 4
USDCHF.a 5
USDCAD.a 3
NZDCAD.a 3
EURNZD.a 3
US500.a 8
GASOLINE.a 7
PLATINUM.a -26
CORN.a 4
PALLADIUM.a 4
COPPER.a -4
SUGAR#11.a -50
CrudeOIL.a -10
AUDJPY.a -3
AUDCAD.a 1
CHFJPY.a -2
NZDUSD.a 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.a -146
EURJPY.a 467
NZDJPY.a -1.3K
CADCHF.a -319
GBPJPY.a -126
GBPCHF.a 46
EURUSD.a 165
CADJPY.a -8
EURGBP.a 113
GBPCAD.a 48
GBPAUD.a 65
BRENT_OIL.a 179
AUDUSD.a -607
AUDCHF.a 0
GBPUSD.a 373
EURCHF.a 290
NZDCHF.a 319
USDCHF.a 367
USDCAD.a 368
NZDCAD.a 376
EURNZD.a 551
US500.a 775
GASOLINE.a 67
PLATINUM.a -264
CORN.a 425
PALLADIUM.a 450
COPPER.a -410
SUGAR#11.a -50
CrudeOIL.a -98
AUDJPY.a -373
AUDCAD.a 180
CHFJPY.a -335
NZDUSD.a 568
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.60 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InterTrader-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

All trades occurs if only decent conditions comes. It's not Martingale, Arbitrage or copying. Gains with maximum risk control, focus, discipline and guaranteed stop loss. Time frame H1 or H4. It's not good to be too curious about all the reasons behind price movements.

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: Trading Foreign Exchange (Forex) is highly speculative, carries a high level of risk and may not be suitable for all investors or traders. You may sustain a loss of some or all of your invested capital, therefore, you shouldn't speculate with capital that you can't afford to lose.

min recommended amount $£€ 100 - min/max volume of a single trade is limited to 0,01 - 0,02 lot.
İnceleme yok
2025.10.14 08:50
A large drawdown may occur on the account again
