Andrej Keppert

Commodities

Andrej Keppert
0 recensioni
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -38%
InterTrader-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
64 (70.32%)
Loss Trade:
27 (29.67%)
Best Trade:
9.60 USD
Worst Trade:
-50.06 USD
Profitto lordo:
128.24 USD (12 035 pips)
Perdita lorda:
-166.90 USD (9 847 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (17.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.89 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
101.88%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
46 (50.55%)
Short Trade:
45 (49.45%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.42 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
-6.18 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.06 USD (1)
Crescita mensile:
-12.73%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.51 USD
Massimale:
61.93 USD (49.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.75% (61.93 USD)
Per equità:
10.68% (8.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.a 8
EURJPY.a 6
NZDJPY.a 6
CADCHF.a 5
GBPJPY.a 4
GBPCHF.a 4
EURUSD.a 4
CADJPY.a 4
EURGBP.a 4
GBPCAD.a 4
GBPAUD.a 4
BRENT_OIL.a 3
AUDUSD.a 3
AUDCHF.a 3
GBPUSD.a 2
EURCHF.a 2
NZDCHF.a 2
USDCHF.a 2
USDCAD.a 2
NZDCAD.a 2
EURNZD.a 2
US500.a 2
GASOLINE.a 2
PLATINUM.a 2
CORN.a 1
PALLADIUM.a 1
COPPER.a 1
SUGAR#11.a 1
CrudeOIL.a 1
AUDJPY.a 1
AUDCAD.a 1
CHFJPY.a 1
NZDUSD.a 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.a -1
EURJPY.a 3
NZDJPY.a -10
CADCHF.a -4
GBPJPY.a -1
GBPCHF.a 0
EURUSD.a 2
CADJPY.a -1
EURGBP.a 1
GBPCAD.a 0
GBPAUD.a 0
BRENT_OIL.a 18
AUDUSD.a -6
AUDCHF.a -1
GBPUSD.a 4
EURCHF.a 3
NZDCHF.a 4
USDCHF.a 5
USDCAD.a 3
NZDCAD.a 3
EURNZD.a 3
US500.a 8
GASOLINE.a 7
PLATINUM.a -26
CORN.a 4
PALLADIUM.a 4
COPPER.a -4
SUGAR#11.a -50
CrudeOIL.a -10
AUDJPY.a -3
AUDCAD.a 1
CHFJPY.a -2
NZDUSD.a 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.a -146
EURJPY.a 467
NZDJPY.a -1.3K
CADCHF.a -319
GBPJPY.a -126
GBPCHF.a 46
EURUSD.a 165
CADJPY.a -8
EURGBP.a 113
GBPCAD.a 48
GBPAUD.a 65
BRENT_OIL.a 179
AUDUSD.a -607
AUDCHF.a 0
GBPUSD.a 373
EURCHF.a 290
NZDCHF.a 319
USDCHF.a 367
USDCAD.a 368
NZDCAD.a 376
EURNZD.a 551
US500.a 775
GASOLINE.a 67
PLATINUM.a -264
CORN.a 425
PALLADIUM.a 450
COPPER.a -410
SUGAR#11.a -50
CrudeOIL.a -98
AUDJPY.a -373
AUDCAD.a 180
CHFJPY.a -335
NZDUSD.a 568
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.60 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.95 USD
Massima perdita consecutiva: -9.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InterTrader-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

All trades occurs if only decent conditions comes. It's not Martingale, Arbitrage or copying. Gains with maximum risk control, focus, discipline and guaranteed stop loss. Time frame H1 or H4. It's not good to be too curious about all the reasons behind price movements.

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: Trading Foreign Exchange (Forex) is highly speculative, carries a high level of risk and may not be suitable for all investors or traders. You may sustain a loss of some or all of your invested capital, therefore, you shouldn't speculate with capital that you can't afford to lose.

min recommended amount $£€ 100 - min/max volume of a single trade is limited to 0,01 - 0,02 lot.
Non ci sono recensioni
2025.10.14 08:50
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Commodities
30USD al mese
-38%
0
0
USD
65
USD
36
0%
91
70%
100%
0.76
-0.42
USD
52%
1:400
