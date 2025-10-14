- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
64 (70.32%)
Loss Trade:
27 (29.67%)
Best Trade:
9.60 USD
Worst Trade:
-50.06 USD
Profitto lordo:
128.24 USD (12 035 pips)
Perdita lorda:
-166.90 USD (9 847 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (17.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.89 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
101.88%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
46 (50.55%)
Short Trade:
45 (49.45%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.42 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
-6.18 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.06 USD (1)
Crescita mensile:
-12.73%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.51 USD
Massimale:
61.93 USD (49.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.75% (61.93 USD)
Per equità:
10.68% (8.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.a
|8
|EURJPY.a
|6
|NZDJPY.a
|6
|CADCHF.a
|5
|GBPJPY.a
|4
|GBPCHF.a
|4
|EURUSD.a
|4
|CADJPY.a
|4
|EURGBP.a
|4
|GBPCAD.a
|4
|GBPAUD.a
|4
|BRENT_OIL.a
|3
|AUDUSD.a
|3
|AUDCHF.a
|3
|GBPUSD.a
|2
|EURCHF.a
|2
|NZDCHF.a
|2
|USDCHF.a
|2
|USDCAD.a
|2
|NZDCAD.a
|2
|EURNZD.a
|2
|US500.a
|2
|GASOLINE.a
|2
|PLATINUM.a
|2
|CORN.a
|1
|PALLADIUM.a
|1
|COPPER.a
|1
|SUGAR#11.a
|1
|CrudeOIL.a
|1
|AUDJPY.a
|1
|AUDCAD.a
|1
|CHFJPY.a
|1
|NZDUSD.a
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.a
|-1
|EURJPY.a
|3
|NZDJPY.a
|-10
|CADCHF.a
|-4
|GBPJPY.a
|-1
|GBPCHF.a
|0
|EURUSD.a
|2
|CADJPY.a
|-1
|EURGBP.a
|1
|GBPCAD.a
|0
|GBPAUD.a
|0
|BRENT_OIL.a
|18
|AUDUSD.a
|-6
|AUDCHF.a
|-1
|GBPUSD.a
|4
|EURCHF.a
|3
|NZDCHF.a
|4
|USDCHF.a
|5
|USDCAD.a
|3
|NZDCAD.a
|3
|EURNZD.a
|3
|US500.a
|8
|GASOLINE.a
|7
|PLATINUM.a
|-26
|CORN.a
|4
|PALLADIUM.a
|4
|COPPER.a
|-4
|SUGAR#11.a
|-50
|CrudeOIL.a
|-10
|AUDJPY.a
|-3
|AUDCAD.a
|1
|CHFJPY.a
|-2
|NZDUSD.a
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.a
|-146
|EURJPY.a
|467
|NZDJPY.a
|-1.3K
|CADCHF.a
|-319
|GBPJPY.a
|-126
|GBPCHF.a
|46
|EURUSD.a
|165
|CADJPY.a
|-8
|EURGBP.a
|113
|GBPCAD.a
|48
|GBPAUD.a
|65
|BRENT_OIL.a
|179
|AUDUSD.a
|-607
|AUDCHF.a
|0
|GBPUSD.a
|373
|EURCHF.a
|290
|NZDCHF.a
|319
|USDCHF.a
|367
|USDCAD.a
|368
|NZDCAD.a
|376
|EURNZD.a
|551
|US500.a
|775
|GASOLINE.a
|67
|PLATINUM.a
|-264
|CORN.a
|425
|PALLADIUM.a
|450
|COPPER.a
|-410
|SUGAR#11.a
|-50
|CrudeOIL.a
|-98
|AUDJPY.a
|-373
|AUDCAD.a
|180
|CHFJPY.a
|-335
|NZDUSD.a
|568
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.60 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.95 USD
Massima perdita consecutiva: -9.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InterTrader-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
All trades occurs if only decent conditions comes. It's not Martingale, Arbitrage or copying. Gains with maximum risk control, focus, discipline and guaranteed stop loss. Time frame H1 or H4. It's not good to be too curious about all the reasons behind price movements.
HIGH RISK INVESTMENT WARNING: Trading Foreign Exchange (Forex) is highly speculative, carries a high level of risk and may not be suitable for all investors or traders. You may sustain a loss of some or all of your invested capital, therefore, you shouldn't speculate with capital that you can't afford to lose.
min recommended amount $£€ 100 - min/max volume of a single trade is limited to 0,01 - 0,02 lot.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-38%
0
0
USD
USD
65
USD
USD
36
0%
91
70%
100%
0.76
-0.42
USD
USD
52%
1:400