- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
366
Kârla kapanan işlemler:
307 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (16.12%)
En iyi işlem:
544.64 HKD
En kötü işlem:
-322.38 HKD
Brüt kâr:
12 100.81 HKD (215 113 pips)
Brüt zarar:
-2 954.99 HKD (131 940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (585.83 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
1 054.65 HKD (9)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.52%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
18.73
Alış işlemleri:
360 (98.36%)
Satış işlemleri:
6 (1.64%)
Kâr faktörü:
4.10
Beklenen getiri:
24.99 HKD
Ortalama kâr:
39.42 HKD
Ortalama zarar:
-50.08 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-12.26 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-488.30 HKD (2)
Aylık büyüme:
91.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
488.30 HKD (2.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.81% (488.30 HKD)
Varlığa göre:
0.11% (12.60 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|355
|BTCUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|68K
|BTCUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +544.64 HKD
En kötü işlem: -322 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +585.83 HKD
Maksimum ardışık zarar: -12.26 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok