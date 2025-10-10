SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / YenYC
Yan Yan Chong

YenYC

Yan Yan Chong
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 96%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
366
Kârla kapanan işlemler:
307 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (16.12%)
En iyi işlem:
544.64 HKD
En kötü işlem:
-322.38 HKD
Brüt kâr:
12 100.81 HKD (215 113 pips)
Brüt zarar:
-2 954.99 HKD (131 940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (585.83 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
1 054.65 HKD (9)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.52%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
18.73
Alış işlemleri:
360 (98.36%)
Satış işlemleri:
6 (1.64%)
Kâr faktörü:
4.10
Beklenen getiri:
24.99 HKD
Ortalama kâr:
39.42 HKD
Ortalama zarar:
-50.08 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-12.26 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-488.30 HKD (2)
Aylık büyüme:
91.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
488.30 HKD (2.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.81% (488.30 HKD)
Varlığa göre:
0.11% (12.60 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 355
BTCUSD 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 68K
BTCUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +544.64 HKD
En kötü işlem: -322 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +585.83 HKD
Maksimum ardışık zarar: -12.26 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.10 07:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 06:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 06:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol