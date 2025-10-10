- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 069
Negociações com lucro:
1 757 (57.24%)
Negociações com perda:
1 312 (42.75%)
Melhor negociação:
1 769.59 HKD
Pior negociação:
-3 700.09 HKD
Lucro bruto:
79 212.31 HKD (6 584 108 pips)
Perda bruta:
-72 309.05 HKD (7 666 667 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
141 (7 850.03 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
9 942.03 HKD (135)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
33.54%
Depósito máximo carregado:
306.75%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
380
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.39
Negociações longas:
2 061 (67.16%)
Negociações curtas:
1 008 (32.84%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
2.25 HKD
Lucro médio:
45.08 HKD
Perda média:
-55.11 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
125 (-5 517.06 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-15 853.83 HKD (6)
Crescimento mensal:
-53.86%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 338.45 HKD
Máximo:
17 903.15 HKD (63.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.52% (17 903.15 HKD)
Pelo Capital Líquido:
92.44% (14 487.80 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2605
|BTCUSD
|276
|HK50ft
|188
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-95
|HK50ft
|-41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|133K
|BTCUSD
|-894K
|HK50ft
|-321K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 769.59 HKD
Pior negociação: -3 700 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 135
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +7 850.03 HKD
Máxima perda consecutiva: -5 517.06 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-50%
0
0
USD
USD
6.1K
HKD
HKD
16
94%
3 069
57%
34%
1.09
2.25
HKD
HKD
100%
1:500