Yan Yan Chong

YenYC

Yan Yan Chong
0 comentários
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -50%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 069
Negociações com lucro:
1 757 (57.24%)
Negociações com perda:
1 312 (42.75%)
Melhor negociação:
1 769.59 HKD
Pior negociação:
-3 700.09 HKD
Lucro bruto:
79 212.31 HKD (6 584 108 pips)
Perda bruta:
-72 309.05 HKD (7 666 667 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
141 (7 850.03 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
9 942.03 HKD (135)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
33.54%
Depósito máximo carregado:
306.75%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
380
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.39
Negociações longas:
2 061 (67.16%)
Negociações curtas:
1 008 (32.84%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
2.25 HKD
Lucro médio:
45.08 HKD
Perda média:
-55.11 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
125 (-5 517.06 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-15 853.83 HKD (6)
Crescimento mensal:
-53.86%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 338.45 HKD
Máximo:
17 903.15 HKD (63.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.52% (17 903.15 HKD)
Pelo Capital Líquido:
92.44% (14 487.80 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2605
BTCUSD 276
HK50ft 188
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD -95
HK50ft -41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 133K
BTCUSD -894K
HK50ft -321K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 769.59 HKD
Pior negociação: -3 700 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 135
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +7 850.03 HKD
Máxima perda consecutiva: -5 517.06 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Sem comentários
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 06:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 12:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 13:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 16:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
YenYC
30 USD por mês
-50%
0
0
USD
6.1K
HKD
16
94%
3 069
57%
34%
1.09
2.25
HKD
100%
1:500
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.