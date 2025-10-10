- Incremento
Total de Trades:
3 069
Transacciones Rentables:
1 757 (57.24%)
Transacciones Irrentables:
1 312 (42.75%)
Mejor transacción:
1 769.59 HKD
Peor transacción:
-3 700.09 HKD
Beneficio Bruto:
79 212.31 HKD (6 584 108 pips)
Pérdidas Brutas:
-72 309.05 HKD (7 666 667 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
141 (7 850.03 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 942.03 HKD (135)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
33.54%
Carga máxima del depósito:
306.75%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
380
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.39
Transacciones Largas:
2 061 (67.16%)
Transacciones Cortas:
1 008 (32.84%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
2.25 HKD
Beneficio medio:
45.08 HKD
Pérdidas medias:
-55.11 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
125 (-5 517.06 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15 853.83 HKD (6)
Crecimiento al mes:
-54.49%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 338.45 HKD
Máxima:
17 903.15 HKD (63.44%)
Reducción relativa:
De balance:
99.52% (17 903.15 HKD)
De fondos:
92.44% (14 487.80 HKD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2605
|BTCUSD
|276
|HK50ft
|188
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-95
|HK50ft
|-41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|133K
|BTCUSD
|-894K
|HK50ft
|-321K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Mejor transacción: +1 769.59 HKD
Peor transacción: -3 700 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 135
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +7 850.03 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 517.06 HKD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
