Yan Yan Chong

YenYC

Yan Yan Chong
0 comentarios
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -50%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 069
Transacciones Rentables:
1 757 (57.24%)
Transacciones Irrentables:
1 312 (42.75%)
Mejor transacción:
1 769.59 HKD
Peor transacción:
-3 700.09 HKD
Beneficio Bruto:
79 212.31 HKD (6 584 108 pips)
Pérdidas Brutas:
-72 309.05 HKD (7 666 667 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
141 (7 850.03 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 942.03 HKD (135)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
33.54%
Carga máxima del depósito:
306.75%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
380
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.39
Transacciones Largas:
2 061 (67.16%)
Transacciones Cortas:
1 008 (32.84%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
2.25 HKD
Beneficio medio:
45.08 HKD
Pérdidas medias:
-55.11 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
125 (-5 517.06 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15 853.83 HKD (6)
Crecimiento al mes:
-54.49%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 338.45 HKD
Máxima:
17 903.15 HKD (63.44%)
Reducción relativa:
De balance:
99.52% (17 903.15 HKD)
De fondos:
92.44% (14 487.80 HKD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2605
BTCUSD 276
HK50ft 188
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD -95
HK50ft -41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 133K
BTCUSD -894K
HK50ft -321K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 769.59 HKD
Peor transacción: -3 700 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 135
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +7 850.03 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 517.06 HKD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
No hay comentarios
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 06:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 12:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 13:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 16:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
